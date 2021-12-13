В Центре паллиативной помощи в Москве открылся новый корпус

Для пациентов и медиков создали максимальный комфорт. Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице продолжается комплексная модернизация Центра паллиативной помощи на улице Двинцев. Пациенты и их близкие получают все необходимое для лечения и поддержки как медицинской, так и психологической. А у врачей все больше возможностей облегчить состояние больных. В одном из действующих корпусов Центра провели капитальный ремонт. В начале декабря сюда перевели 101 пациента из соседнего здания, которое в дальнейшем также планируют обновить.

«Мы старались сделать его максимально приближенным к домашним условиям, чтобы меньше было официоза, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно, - сказал сегодня, 13 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии отремонтированного здания Центра. - Тот корпус сейчас освободим до конца в следующем году и сделаем тоже реконструкцию, чтобы он был не хуже этого. Постепенно, корпус за корпусом, и будет создана вообще новая система паллиативной помощи в Москве - и медицинского, и сестринского ухода. Одна из лучших в мире будет».

ЧТО СДЕЛАЛИ

После капремонта в Центре паллиативной помощи для пациентов, родственников и медицинских работников в обновлённом корпусе создан максимальный комфорт. Отделение отвечает всем европейским требованиям по оказанию качественной паллиативной помощи. Это не привычная больница, а, скорее дом-пансионат. В здании и вокруг него сделано все для удобства инвалидов. Пациенты могут проводить время в просторных холлах и гулять в больничном сквере, обустроенном для людей с разной степенью мобильности.

В комфортных палатах, рассчитанных на 1 - 4 человек:

- отдельный санузел;

- подъёмники для перемещения;

- система подачи кислорода и ИВЛ;

- многофункциональные кровати с электроприводом, которые позволяют пациентам сохранять самостоятельность максимально долго. При желании больные могут создать в палатах приватное пространство с помощью специальных потолочных штор.

В корпусе:

- инновационные ванны с гидромассажем, функцией наклона и удобной поднимающейся боковой дверью;

- кабинеты УЗИ и ЭКГ, а также передвижной рентген-аппарат, который позволяет проводить обследования у постели больного.

Родственники пациентов могут в отдельной комнате остаться на ночь и принять душ. На кухне можно приготовить любимую еду. В просторных холлах - места для общения, чтения книг, зоны настольных игр и музицирования на фортепиано.

Как и во всех филиалах Центра паллиативной помощи, в новом корпусе работают координаторы благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», которые оказывают пациентам немедицинскую помощь. Это прогулки, пикники, разные культурные события – словом, всё то, что может подарить радость, сохранить ощущение душевного покоя и комфорта в жизнь пациента и его семьи «на всю оставшуюся жизнь». А ещё немедицинская помощь – это поддержка тех, у кого нет семьи и близких.