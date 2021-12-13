Сталин подарил люстру из метро, а Пугачева пила водку: как попасть в готический особняк в центре Москвы

Какие мифы и легенды хранит дом на Поварской улице Фото: Алиса ТИТКО

Особняк на Поварской улице, в котором ныне расположен мишленовский ресторан-музей «ЦДЛ», настолько загадочный, что и блокнота не хватит, чтобы записать все тайны и мифы, которые он собрал за 132 года существования. Самый простой способ попасть в него – забронировать столик в ресторане, но рассмотреть удастся лишь один из залов. А можно купить билет на экскурсию и пройти по всем комнатам готического особняка.

Фото: Алиса ТИТКО

Замок, превратившийся в детский сад

- Пойдемте вовнутрь, пожалуй, самого эффектного особняка Москвы, - сказала гид Анастасия.

Ресторан еще не работал, особняк был пуст. Был слышен шум пылесоса, а потом появился гардеробщик в деловом костюме, который принял у нашей группы шубы и пуховики. Открылась дверь зала, а там деревянные псевдоготические интерьеры, увешанные гроздьями хрустальных люстр, массивная дубовая лестница, небольшой балкон и в центре новогодняя елка.

Фото: Алиса ТИТКО

- Это та самая лестница, на которой в свое время споткнулся и сломал ногу Александр III во время визита в масонскую ложу, - говорит гид Анастасия.

- Говорят, что ночью она пронзительно скрипит, оживают разные звуки…

- Многое говорят, - смеется гид. – Могу только сказать, что лестница историческая, дубовая. Сделана без единого гвоздя.

Фото: Алиса ТИТКО

Пока мы восторгались интерьерами, гид стала рассказывать историю особняка. Дом был построен в 1889 году. Архитектор Петр Бойцов спроектировал его для отставного генерала царской армии Святополка Четвертинского. Был определен стиль модерн романтического направления. Особняк был похож на замок.

- Четвертинский был человеком азартным, покупал лошадей, у него был свой завод в селе Успенском. В московском доме он прожил не так уж и долго, после перестройки продал графине Александре Олсуфьевой. Ее муж граф Олсуфьев возглавлял московскую масонскую ложу, поэтому особняк стал местом тайных заседаний, - рассказывает гид Анастасия.

Фото: Алиса ТИТКО

Потом грянула революция 1917 года, и судьба особняка изменилась до неузнаваемости – он становится домом для беспризорников. По этим причинам в доме не сохранилась историческая мебель, но удалось сохранить деревянные интерьеры и три камина.

Позже здесь располагался садик для детей сотрудников Кремля, а в 1934 году Иосиф Сталин отдает особняк в пользование Максиму Горькому. Так началась эпоха Центрального дома литераторов. По поводу открытия клуба ярко высказался Маяковский: «Не знаю — петь, плясать ли, улыбка не сходит с губ. Наконец-то и у писателей будет свой клуб».

Фото: Алиса ТИТКО

- Говорят, что одна из люстр в зале изначально предназначалась для станции метро «Комсомольская», но Иосиф Сталин подарил ее ЦДЛ…

- Такая история существует, но достоверна ли она? Говорят, что она внезапно включается по ночам. Вокруг дома очень много легенд. Вы же понимаете, что здесь еще и был «оазис интеллектуального пьянства». Здесь не только читали стихи, но и был буфет.

Фото: Алиса ТИТКО

Писательская эпоха: клуб и буфет

Знаменитый буфет для писателей работал только по пропускам. Зайти за рюмочкой чего-то покрепче любили многие талантливые люди, но больше они любили выступать. В разное время свои творения в ЦДЛ презентовали Александр Твардовский, Михаил Шолохов, Михаил Зощенко, Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина.

С годами ЦДЛ становился тесноватым, поэтому в 50-х годах пристроили второй «пестрый зал».

Фото: Алиса ТИТКО

- Почему зал называют «пестрым»? Это фактически было кафе со столами, а на стенах до сих пор есть «пестрые» автографы и рисунки писателей и поэтов «шестидесятников». Здесь когда-то «гремел» Маяковский и читал стихи Пастернак, - рассказывает гид Анастасия.

Рассматриваем стены, а с нами будто разговаривают писатели и поэты. Зевающему участнику нашей группы Роберт Рождественский «говорит»: «Если тебе надоел ЦДЛ, значит, и ты ему надоел». Улыбнувшись, читаем послание Андрея Вознесенского: «Средь индюков и аллигаторов, приятно видеть литераторов».

Фото: Алиса ТИТКО

В легендарном буфете видим советскую и дореволюционную посуду, графины. Среди них известная смирновская бутылка в виде мишки, меню на коронацию Николая II.

- Попавшим на обед после торжества предлагали суп из раков, финляндскую форель, заливное из куропаток, артишоки с горошком и мороженое, - обращает внимание гид Анастасия.

Фото: Алиса ТИТКО

Мишленовский ресторан и частный клуб

Особняк и в наши дни пользуется популярностью. Здесь, как раньше собираются писатели, появилось арт-кафе, центральный зал занимает ресторан «ЦДЛ», получивший в этом году рекомендацию Гида Мишлена, и частный Московский столичный клуб, где собираются политики, лидеры бизнеса.

- Мы постарались сохранить русские традиции, поэтому в меню есть заливное из судака, паштет из цесарки в глазированном яблоке, пожарская котлета, торт «Киевский» с ореховым мороженым, кремлевские сырники и фирменный десерт «Шахматы ЦДЛ», - рассказывает официант ресторана «ЦДЛ».

Фото: Алиса ТИТКО

- Правда, что к вам сюда приходят известные артисты, певцы? Говорят, что поужинать и отведать водочки заходила Алла Пугачева…

- Известные люди бывают. Пугачева, как говорят коллеги, тоже бывала. Еще, когда была замужем за Киркоровым. Приходил и Александр Абдулов, и Владимир Пресняков, и Юрий Лужков, и российские президенты тут бывали.

- Путин?

- И Ельцин тоже.

В ЦДЛ есть еще большой зрительный зал на 440 мест, где проходят закрытые показы, премьеры фильмов, вручают литературные премии. Есть и небольшой зал на 100 мест для творческих встреч.

- Одно из последних культурных мероприятий проводил театр Ермоловой. Это был литературный ужин, посвященный «Евгению Онегину». Гости ужина пробовали блюда, которые упоминаются в романе, а актеры театра читали строки из «Евгения Онегина», - рассказывают в ЦДЛ.

Фото: Алиса ТИТКО

Где: Поварская улица, 50/53 строение 1. Станция метро «Баррикадная».

Когда: каждую субботу в 11.00.

Стоимость: 1899 рублей. Заказать билеты можно на сайте www.gorodaludi.ru.