Игра со льдом: в Москве и области вовсю рыбачат и катаются на едва замерзших водоемах. Уже есть первые погибшие

наш корреспондент испытал московский лед на прочность Фото: Андрей АБРАМОВ

Думаете самый масштабный каток столицы открылся на ВДНХ? Нет! Стихийный каток-гигант площадью почти в 100 тысяч «квадратов» сейчас между седьмым и восьмым шлюзами канала им. Москвы (район м. «Щукинская»). В пять раз больше чем на ВДНХ. И в сотни раз опаснее.

В этом году календарная зима совпала с метеорологической, снег выпал к 1 декабря, выше нуля воздух не прогревался. А народ уже режет лезвиями молодой ледок. Тут же азартные рыбачки, детвора с санками и собачники.

Кадры с канала им. Москвы от Волоколамского шоссе до парка Толстого в Химках в минувшие выходные заполнили соцсети. Народ с придыханием делился эмоциями: морозец, солнце, лед чудесный… Такие же выкладывали из Строгина — тут каток начинается у пляжа затона.

На прошедших выходных обошлось без трагедий, но неделей раньше тонкий лед погубил двои Фото: Андрей АБРАМОВ

Хоть бы один здравомыслящий ворчун нашелся да пожурил затейников. На прошедших выходных обошлось без трагедий, но неделей раньше тонкий лед погубил двоих (см. «Конкретно»).

В понедельник народу меньше. Но лед на канале им. Москвы так и манит. Я поднялся к воде в районе восьмого шлюза со стороны Покровского-Стрешнева. Сидят-рыбачат нахохлившиеся шарики в бушлатах. Парочка декретниц на противоположной стороне ничтоже сумняшеся отпустила своих пацанов с лопатками погулять на ледок.

Кстати, по берегам вдоль канала проложена лыжня. Трасса — прямая, вид на шлюзы и воду — вдохновляющий. Так что если вы поклонник беговых лыж, загляните сюда.

Меж тем я перешел на сторону Южного Тушина по мосту вдоль шлюза. Пошел посмотреть, как дела на канале в районе метро «Сходненская» — это на противоположной стороне от Северного речного вокзала. Здесь отчетливо видно, что цвет льда неоднородный: где-то он желтее — вода будто вот-вот прорвется. А к концу недели еще и потепление обещают до +1 градуса.

В районе пристани «Захарково» вновь рыбачки. Орудуют ледобурами, да прогуливаются раз в полчаса до соседа, чтобы выведать, клюет али глухо. В этот день лещ — именно за ним чаще всего отправляются в эту часть Химкинского водохранилища — не шел.

Народ уже режет лезвиями молодой ледок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыбаки безапелляционно винят во всем «Хивус» — это катер на воздушной подушке, на котором спасатели патрулируют едва замерзший канал. Его рык оглашает все водохранилище и достает до парка Северное Тушино. В случае чего, судно оперативно подоспеет на помощь утопающему на протяжении практически всего канала. Только к закрытым шлюзами участкам спасателям придется добираться пешком.

Громкий катер становится единственный способом воздействия на рыбаков. В Москве и Подмосковье нет административного штрафа за выход на лед. Спасатели, которые несут дежурства, могут только «спрофилактировать» авантюриста.

В Москве и области вовсю рыбачат и катаются на едва замерзших водоемах Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Выходить на лед пока рано

Коварный ледостав в разгаре. Визуально лед может казаться крепким, а на деле — затрещать даже под ребенком. Тоньше всего покрытие у берега, в месте слияния рек и около вмерзших предметов. Еще одно слабое место: участки рек и озер, куда сливают стоки.

— Из-за резкого похолодания людям кажется, что лед очень крепкий. Ведь как он может быть хрупким, когда на улице -15 градусов (такая температура была 9-11 декабря — прим. авт.)? На самом деле это не так. Сейчас лед промерз всего на 3-5 сантиметров, — рассказали в Мособлпожспасе.

Спасатели добавили, что безопасным считается лед толщиной от 7 сантиметров — но только для прогулки одного человека. Если скованный льдом водоем используют как регулярную пешеходную переправу, тогда толщина должна быть уже 15 сантиметров. Для массового катания на коньках нужно промерзание 25 см воды.

Конкретно

Хроника ЧП этой зимы

В конце ноября дети проваливались под лед: один - в московском районе Солнцево, другой — в подмосковной Электростали. Обоих достали.

4 декабря. В деревне Лукьяново под Серпуховом по льду местного пруда гуляли трое младшеклассников 7-9 лет. Впереди шел старший. Лед затрещал, и парнишка вместе с семилетним братом провалились. Младшему помог выбраться их товарищ, а девятилетний мальчик утонул.

5 декабря по реке Пехорка в Балашихе срезал путь пешеход. Дошел до середины водоема и ушел под лед. Отряд спасателей примчался на судне на воздушной подушке и достал бедолагу.

6 декабря. На пруду в деревне Чулпаново Домодедовского округа под лед провалился рыбак. На помощь кинулись прохожие и достали мужчину.

В тот же день в Жестылеве Дмитровского округа погиб 66-летний мужчина. С другом затеяли рыбалку в центре едва замерзшего водохранилища. Пока водолазы доставали утонувшего, другие рыбаки продолжали удить.

8 декабря три человека в Подмосковье провалились под лед: в Красногорске, Долгопрудном и Домодедове. Двоих достали спасатели, одного вытащил товарищ.