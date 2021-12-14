Москва возглавила рейтинг прозрачности закупок

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Москва возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок 2021. Первую позицию столица занимает 16 лет подряд за счет постоянного совершенствования закупочных процессов, просветительской работы с поставщиками, а также поддержки малого бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За последние 10 лет общий объем экономии московских заказчиков на торгах по госзакупкам достиг уже более одного триллиона рублей. Уровень конкуренции между предпринимателями увеличился почти в два раза. Все это помогает столице быть лидером национального рейтинга и делиться наработками с регионами.

Одним из факторов, который обеспечивает повышение конкуренции, прозрачность закупочных процедур и эффективное использование бюджетных средств, является использование единых стандартов. С 2015 года Москва занимается утверждением типовых форм документов по наиболее востребованным предметам закупок и единых требований, понятным для всех участников.

«За 5 лет количество процедур, проведенных с использованием типовой документации, увеличилось в 6 раз, а сумма контрактов выросла в 5 раз и достигла 520 миллиардов рублей в 2021 году, - отметил заммэра. - Типовая документация позволяет экономить предпринимателям около 10 процентов бюджетных средств. До конца 2021 года мы планируем увеличить долю закупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, до 76 процентов».

Кроме оптимизации документации, Москва ведет большую работу по созданию удобных условий для участия в закупках, в том числе совершенствованию Портала поставщиков.

«До 2010 года в госзакупках чаще всего участвовали юридические лица и крупные компании, сегодня же в них принимают участие как самозанятые граждане, так и индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса, - рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - За последние 10 лет общая сумма контрактов, заключенных с ними, составила 2 триллиона рублей».