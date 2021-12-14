Россиянин отдал мошенникам 2 миллиона, чтобы отмазать дочь от ответственности за ДТП

Пенсионер передал мошенникам 2 миллиона накоплений. Фото: Олег ЗОЛОТО

64-летний Евгений Михайлович (имя изменено) — пенсионер из Дмитрова. Мужчина живёт довольно скромно и старается копить деньги, чтобы помогать своей дочери. Но недавно он стал жертвой телефонных мошенников и лишился всех своих сбережений. Преступникам удалось задеть мужчину за живое, они сыграли на любви к дочери.

Несколько дней назад в квартире Евгения Михайловича раздался телефонный звонок. Уверенный незнакомы голос в трубке представился следователем и сообщил, что дочь пенсионера стала виновницей автомобильной аварии, в которой пострадала девушка. И чтобы избежать уголовной ответственности, Евгению Михайловичу нужно было уладить вопрос с родственниками пострадавшей, передав им 800 тысяч рублей. Пенсионер был готов на всё, лишь бы с его дочерью всё было в порядке. Он договорился о встрече и вскоре за деньгами пришли. Он стал ждать следующего звонка, чтобы уточнить подробности. Но облегчения он не принёс. Поняв, что Евгений Михайлович готов платить, мошенники придумали ещё один повод. На этот раз голос в трубке сообщил, что и дочь пенсионера в ДТП сильно пострадала. И ей срочно нужны деньги на лечение. Долго ждать ответа не пришлось, Евгений Михайлович был голов отдать оставшиеся 1,2 миллиона рублей. А мошенники поспешили их забрать.

Весь остаток дня пенсионер не находил себе места и волновался за дочь, но вечером она сама ему позвонила. Тогда выяснилось, что ни в какие аварии она не попадала, и с ней всё в порядке. Это Евгения Михайловича обрадовало, но одновременно он понял, что отдал деньги мошенникам. После этого мужчина отправился в полицию.

— Поступило обращение от 54-летнего жителя г. Дмитров о том, что на его стационарный телефон позвонил неизвестный, путём обмана ввёл в заблуждение: представился следователем и сообщил о ДТП с Участием его дочери. Далее под разными предлогами неизвестный просил передать денежные средства. Передача происходила на лестничной площадке по месту жительства потерпевшего, ущерб 2 000 077 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас по данному факту проводится проверка, полицейские ищут записи камер видеонаблюдения, на которые могли попасть преступники.