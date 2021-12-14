Ленину предлагают покинуть Мавзолей в пятый раз за сезон

Кадр из ролика «Невыносимое-выносимо»

Все пять мини-фильмов не связаны общим сюжетом. Там нет переходящих из серии в серию героев (за исключением одного). Но общий посыл прочитывается ясно. Он таков: Владимира Ульянова-Ленина надо вынести из Мавзолея и предать земле.

Стартовало #НевыносимоеВыносимо год назад новогодним сюжетом. Ну, и завершает 2021-й «непразднично-праздничным» и тоже околоновогодним поворотом темы. Но в совсем уже мрачных, полу-готических тонах. Ну, постапокалиптические штуки сейчас в моде...

При том речь там — о праздничном походе на новогоднюю, а потому радостную и яркую, в блестках мишуры Красную площадь.

Но что-то тускло сияют огни. И натянуты улыбки. Нет, не радует москвичей и гостей столицы эти гуляния в центре мегаполиса. А все почему? А потому, что стекаются повеселиться все они на...погост!

Вот целуется юная парочка, которую чуть подсвечивают далекие гирлянды. А обрамляют влюбленных кружева из...могильных оград.

- Вы бы пошли на свидание на кладбище? - вкрадчиво вопрошает голос за кадром.

Ромео и Джульетта как голуби из под колес бросаются в разные стороны.

Их сменяет троица шнурующих коньки, сидя на полированных гранитных плитах.

- Вы повели бы друзей на каток на кладбище? - нагнетается ужас.

И фигуристы тают во мгле. Чтобы их сменила дружная семья, где самым чутким оказывается младший сын с красным шариком, который медленно поворачивает голову и в ужасе широко открывает глаза, а следом папа с мамой и сестра повторяют его маневр.

- А захотели бы на кладбище провести семейный досуг? - замогильный голос должен вызвать дрожь, — Вы уже на Красной площади!

Несчастная, обманутая в своих праздничных устремлениях семья видит вдали за хмурыми деревьями и серыми надгробьями узнаваемый багрово-коричневый силуэт мавзолея. Одинокая фигура под бой курантов (новогодний или погребальный?) кладет кровавые цветы на темный гранит.

Посыл очевиден: большая новогодняя программа на Красной площади — каток и горки, ярмарки и хороводы вокруг елки, селфи на фоне башен Кремля— это, фактически, пляски на костях. Помимо тела Ленина в его «хрустальной» усыпальнице, у кремлевской стены погребен прах 550 (!) человек. Первые 247 гробов с погибшими в ходе боев Октября 1917-го были зарыты здесь 104 года назад.

В декабре 2021-го ВЦИОМ опубликовал опрос о главных героях и антигероях советской эпохи по мнению россиян. Владимир Ильич Ульянов-Ленин оказался шестым в списке героев и седьмым в списке антигероев. То есть его продолжают любит и ненавидеть примерно равное число живущих в нашей стране. Что не мешает все-таки однажды предать его земле рядом с близкими в Санкт-Петербурге. Как настаивает часть общества. И как завещал сам Великий Ленин.

И, может, как полагает немалое число людей, это станет первым шагом к тому, чтобы Красная площадь перестала восприниматься огромным кладбищем в центре страны и ее столицы?

Да, а ролик-то, судя по всему, не последний...

#НевыносимоеВыносимо