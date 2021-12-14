В Москве житель Кемерово ранил ножом курьера: «Из-за тебя я безработный»

Доставщик еды в тяжелом состоянии, а его обидчика уже привезли на допрос

Кровавая бойня с участием простого курьера случилась днем во вторник, 14 декабря, на автобусной остановке «Рязанский проспект». На глазах перепуганных прохожих случилась ссора курьера с крепким мужчиной, которой ждал свой автобус. По словам очевидцев, последний вел себя неадекватно.

- Он кричал на курьера, оскорблял его. Главной его претензией была фраза: «из-за тебя у меня нет работы», - рассказал kp.ru очевидец происшествия.

Курьер же реагировал максимально сдержанно. И это, похоже, еще сильнее вывело из себя зачинщика ссоры. В какой-то момент он достал из кармана нож и ударил доставщика еды в шею. Истекающему кровью мужчине прохожие вызвали скорую.

Кровавая бойня с участием простого курьера случилась днем во вторник, 14 декабря, на автобусной остановке «Рязанский проспект».

- Сейчас пострадавший 20-летний курьер находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, - сообщил kp.ru собственный источник в экстренных службах.

Тем временем подозреваемый в покушении на убийство уже доставлен на допрос. Это 40-летний житель Кемеровской области. Уже установлено, что в момент преступления мужчина был пьян. В ближайшее время против него возбудят уголовное дело.