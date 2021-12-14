Продление QR-кода переболевшего коронавирусом до года в Москве: срок действия цифровых сертификатов обновлен

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении действия QR-кода переболевшего с шести месяцев до года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичные власти объяснили, как изменятся сроки действия цифровых электронных сертификатов после принятия федерального решения. Московские QR-коды с 20 декабря, выдаваемые переболевшим коронавирусом гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Об этом в личном блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

- Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев, - добавил Сергей Собянин.

А вот срок действия QR-кодов, которые москвичи получали на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух календарных дней. Власти столицы дали объяснение такому решению, что ожидается распространение нового омикрон-штамма.

Мэр столицы также сообщил о том, что, в целом, в Москве стабилизируется обстановка с распространением коронавируса. Число случаев заражения за последнюю неделю снизилось на 7%, а количество госпитализаций – на 6%.

- За последние сутки выявлено 1976 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 822 человека. На ИВЛ находятся 549 человек, - сообщили в Оперштабе Москвы.

Сергей Собянин озвучил новую цифру по вакцинации - первый компонент получили уже более 5,8 млн москвичей.

К тому же выполнено постановление главного санитарного врача о том, что социальные учреждения, работники здравоохранения, торговли, общественного питания и образования должны вакцинировать не менее 80% сотрудников своих коллективов.

Конкретно

Как будут продлевать существующие QR-коды?

- в последний день срока действия шестимесячных QR-кодов будут автоматически оформлены новые коды на следующие полгода;

- если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 1 года, то автоматически оформят новые QR-коды сроком действия на 12 месяцев со дня выздоровления.

Важно

Меняются ли сроки действия QR-кодов после вакцинации?

Нет. Выдаваемые после прохождения вакцинации QR-коды будут действительны, как и раньше, 12 месяцев. Прививку от коронавируса можно сделать в городских поликлиниках или общественных пространствах без предварительной записи и бесплатно.

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