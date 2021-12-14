«Уверены, с каждым годом проект будет становиться более эффективным» - прошел первый образовательный бизнес-форум «Репутация»

10 декабря в концертном зале Crocus City Hall прошел первый Всероссийский образовательный бизнес-форум «Репутация». Более 35 спикеров, 10 панельных дискуссий, тысячи зрителей, десятки тем для обсуждения – форум стал одним из самых масштабных событий года в сфере бизнес-образования. Каждый участник получил возможность перенять лидерский опыт и узнать истории становления крупнейших бизнес-игроков. Впервые мероприятие подобного формата прошло при поддержке Министерства культуры России.

«ЦЕЛЬ ПОКАЗАТЬ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИВАТЬСЯ»

Гостей, экспертов и участников мероприятия поприветствовали организаторы и соучредители форума «Репутация».

«Проводить первый форум непросто – для начала он сам должен заработать хорошую репутацию, – отметил первый вице-президент Crocus Group, соучредитель проекта «Репутация», президент медиахолдинга «Жара» Эмин Агаларов. - Уверен, с каждым годом проект будет становиться более эффективным и к нему присоединятся международные спикеры. Благодарю всех, кто принял участие и поддержал «Репутацию» на самом сложном, первом этапе».

«Наша цель – дать молодым предпринимателям определенный вектор, показать, в каком направлении стоит развиваться, – пояснил сооснователь проекта «Репутация», соучредитель делового клуба RRCC, руководитель Crocus Media Андрей Бургарт, – Мы и дальше будем выбирать наиболее интересных лидеров мнений, чтобы передавать знания и мотивировать к развитию».

«Репутация» станет масштабной образовательной платформой и глобальным бизнес-альянсом. Сегодня мы начали большой проект и в ближайшие несколько лет о нем узнают все», – пообещала соучредитель проекта «Репутация», основатель ANNARUSSKA Group Анна Русска.

ОТ АРКАДИЯ НОВИКОВА ДО ДМИТРИЯ РОГОЗИНА

Форум открыла дискуссия «Профессионалы будущего», в ходе которой спикеры обсудили наиболее востребованные сферы. Инвестор, предприниматель, управляющий акционер медиахолдинга Independent Media Марина Жигалова считает, что главное сегодня – умение выстраивать приоритеты, быть командным игроком. Время развило космическую скорость: лидеры должны быстро принимать решения, быть гибкими, искать новые подходы. Также для прогрессивного развития общества необходима всесторонняя поддержка женского лидерства в России.

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что он гордится работой с людьми, влюбленными в свою профессию, в перспективную космическую индустрию, развивающими новые технологии. По его мнению, чтобы стать лидером, необходимо быть личностью с принципами и уметь сражаться за эти принципы. Побеждает всегда тот, кто готов идти до конца.

В сессии также приняли участие президент ФИДЕ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и проректор по инновационному научно-технологическому развитию МГУ им. Ломоносова Виктор Вайпан. Модератором сессии выступил профессор, доктор психологических наук, доктор экономических наук, DBA, ученый секретарь Академии социальных технологий Алексей Ситников

В форуме также приняли участие: предприниматель, специалист в области инноваций и блокчейн-технологий Александр Бородич, основатель Positive Technologies Юрий Максимов, министр инвестиций промышленности и науки московской области Екатерина Зиновьева, основатель и генеральный директор компании «Мастертел» Виталий Езопов, директор Центра компетенций цифровой экономики Российского экономического университет имени Г.В. Плеханова Сергей Безделов, генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова, глава ATLANTIC RECORDS RUSSIA Бахтияр Алиев (Bahh Tee), гендиректор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев, продюсер, композитор Игорь Матвиенко, певцы Jony и Валерий Меладзе, президент Yakhnich Motorsport Александр Яхнич, президент компании Crocus Group Араз Агаларов, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, член Экспертного Совета при Правительстве России Ирина Винер-Усманова, научный руководитель направления устойчивого развития Национального рейтингового агентства, д.э.н., первый вице-президент ОСИГ Христофор Константиниди, основатель и президент компании «ДжамильКо» Халед Джамиль, председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, президент ZENDEN Group Андрей Павлов и генеральный директор и партнер Ginza Project Moscow Максим Ползиков, соучредитель делового клуба RRCC, руководитель Crocus Media Андрей Бургарт, основатель Novikov Group Аркадий Новиков, соучредитель лейбла Black Star Inc Павел Курьянов, председатель совета директоров и сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин и другие выдающиеся эксперты из сферы бизнеса, науки, образования и культуры.

БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Проект «Репутация» – связующее звено между крупными игроками рынка и начинающими бизнесменами, которые в будущем станут основой экономического роста России. Форум – лишь первый шаг в формировании постоянной образовательной платформы при поддержке компаний Crocus Group, Independent Media, Forbes, «Русская Медиагруппа», MAER GROUP, ANNARUSSKA Group, «Сбербанк Страхование», Mercedes-Benz, ГБУ «Малый бизнес Москвы», технопарк «Сколково» и венчурная конференция Adventureland Conf.

В числе зрителей форума были тысячи студентов, которым предоставили бесплатные билеты.

Вечера завершился ужином в ресторане Nobu Crocus City, где перед гостями выступила певица Manizha.