Находки археологов в Москве: Клад на Павелецкой площади и тайна коронационного бокала

В столице завершился археологический сезон 2021 года. По традиции ученые отыскали немало ценных артефактов, рассказывающих о прошлом нашего древнего города.

«Этот год стал рекордным по количеству найденных и обработанных находок, - рассказал глава ведомства Алексей Емельянов. - После вынужденного для нас года затишья в пандемию сейчас мы провели не просто археологические наблюдения, а полномасштабные раскопки на нескольких значимых площадках. Среди них - Ильинка, Сретенка, Динамовская, Гончарная, Замоскворечье и Китай-город. Это места с очень интересными, богатыми культурными слоями, где исторически пересекались торговые маршруты, были мастерские, то есть велась активная городская жизнь».

По его словам, раскопки на месте Теплых торговых рядов в районе Богоявленского переулка обещали сенсацию о возрасте столицы. Но пока там нашли только предметы XII века. Среди них, например, тонкие женские браслеты. «Хотя новых данных об основании города мы не получили, эти артефакты стали еще одним доказательством того, что Москва в те времена существовала, представляла собой достаточно развитое поселение», - отметил Емельянов.

ВОЛОНТЕРОМ В РАСКОП МОЖЕТ ПОЙТИ КАЖДЫЙ

Археологам на многих площадках стали чаще помогать волонтеры. Волноваться не стоит, все делается официально и под контролем специалистов. При этом, по наблюдениям специалистов, любительских находок и «черных копателей» становится все меньше. А ряды истинных знатоков истории пополняются каждый археологический сезон.

«Приятно, что среди москвичей становится больше тех, кто небезразличен к культурному наследию города, - сказал глава Мосгорнаследия. - Желающие помочь археологам могут обращаться в наш центр археологических исследований на Люсиновской улице. Мы всегда приветствуем интерес жителей к истории столицы».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Куда ехал ломовой извозчик № 6605

В современной пандемийной Москве улицы заполнили курьеры из служб доставки. А в столице XIX века на дорогах главными были извозчики. Среди найденных в 2021-м интересных артефактов - накладка 1888 года «ЛОМОВОЙ № 6605». Ее выдавали извозчикам.

«Можно представить, что этот извозчик спешил в чей-то дом с елкой, тем более что к 1880-м годам елка к Рождеству стала в Москве обычным делом», - предположил Алексей Емельянов.

К новогодним находкам специалисты отнесли и выкопанную в центре столицы старинную посуду для приготовления и подачи праздничных блюд. Например, парадный красноглиняный кувшин XVI века с Ильинки или чернолощеную флягу с ножками, явно предназначенную только для стола. А сковородка из белой глины XVIII века со следами нагара, найденная на Гончарной улице, говорит о том, что московская хозяйка готовила вкусности на ней довольно часто.

КОНКРЕТНО

Главные артефакты 2021 года

1 Редкий коронационный бокал XVIII века из стекла, украшенный двумя имперскими гербовыми орлами и двустрочной надписью «ВИВАТ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ». Найден на Гончарной улице в центре столицы. Пока ученые бьются над загадкой, для торжества какого государя или государыни была изготовлена эта парадная столовая посуда.

2 Детские игрушки - красноглиняный коник с седлом XVI века, найденный на Ильинке, две свистульки-уточки с Динамовской улицы и со Сретенки. Первая относится к XVIII веку, вторая - к XVII веку.

3 Клад бедняка из русских медных монет XV - XVI веков. В ямке среди истлевших фрагментов кошелька или свертка лежали 88 монет московской и тверской чеканки. Обнаружен на Павелецкой площади.