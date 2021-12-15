Во время строительства коттеджа в элитном поселке погиб 14-летний ребенок

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту гибели школьника в строящемся коттедже. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в одном из частных домов в элитном коттеджном поселке в Одинцовском районе Подмосковья. Дом еще не заселен, хозяева наняли бригаду строителей для внутренней отделки свежепостроенного коттеджа. Несколько дней назад к одному из строителей, 38-летнему Николаю В.*, на работу приехала его жена Ирина* с 14-летним сынов Ваней*. Женщина привезла мужу вкусный обед и хотела порадовать его вниманием.

Пока взрослые перекусывали бутербродами и общались, школьник Ваня отправился изучать огромный особняк, где трудится его отец. Внешний фасад дома уже достроен, сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. Мальчик поднялся по лестнице на верхний этаж и пропал. Родители не сразу заметили, что Ваня долго не возвращается.

Когда взрослые позвали Ваню вниз - мальчик не ответил. Николай пошел искать сына по комнатам и этажам особняка и увидел тело мальчика, лежащее на полу подвального этажа. Из носа ребенка текла кровь, Ваня не шевелился и не подавал признаков жизни. Мужчина поднял сына и отнес в большую комнату, откуда сразу вызвал скорую помощь.

«Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но уже ничем не смогли помочь ребенку и констатировали смерть. Внутренние работы в доме еще не закончены и на лестницах не установлены перила. Предварительно установлено, что мальчик забрался на верхний этаж, случайно оступился и упал с лестницы. Высота оказалась слишком большой, ребенок разбился о бетонный пол подвала», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту гибели школьника в строящемся коттедже. Оперативникам предстоит установиться все обстоятельства, приведшие к смерти 14-летнего мальчика.

* Имена изменены