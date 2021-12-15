В Истре мужчина в балаклаве ворвался в супермаркет и опустошил сейф

По одной из версий, преступник раньше работал в ограбленном супермаркете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это произошло в Истре несколько дней назад в одном из супермаркетов известной сети. Вечером магазин уже был закрыт, и оставшиеся сотрудницы считали товар и выкладывали новый на полки. Внезапно в помещении появился мужчина в балаклаве. Он потребовал администратора отдать ему всю выручку магазина. Но женщина не торопилась выполнять требования преступника, тогда он набросился на неё и силой забрал ключи от сейфа. Пройдя в подсобное помещение, он быстро нашёл, где хранятся деньги и забрал всё, что там было. Когда грабитель скрылся, администратор сразу же позвонила в полицию.

— Поступило заявление о том, что в помещение магазина путём свободного доступа вошёл неизвестный в балаклаве, причинил телесные повреждения 36-летней гражданке, забрал у неё ключи от сейфа, установленные в подсобном помещении, откуда похитил 651 000 рублей, — cообщил источник kp.ru.

Сейчас полиция проводит расследование и ищет преступника. Оперативники разрабатывают несколько версий. Одна из них, что напавший на магазин мог быть бывшим сотрудником супермаркета. Полицейские обратили внимание, что мужчина хорошо ориентировался в помещениях и легко проник внутрь.