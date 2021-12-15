В Москве с 24 декабря 2021 года изменятся тарифы на парковку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве с 24 декабря 2021 года изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость снизится, а на 53 улицах - повысится до 450 рублей (полный список изменений смотреть ниже).

- С каждым годом число автомобилей, как и нагрузка на городские улицы, растет, а свободных мест даже на платных парковках остается все меньше, - объяснили решение в Департаменте транспорта Москвы.

КОНКРЕТНО

Снижение тарифа

- Подколокольный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8.00 до 21.00 - 200 руб./час; с 21.00 до 8.00 - 80 руб./час;

- улица Воронцово Поле - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Кожевнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Кожуховский проезд - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;

- 2-й Кожевнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 3-й Дербеневский переулок - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;

- 4-й Кожевнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Даниловская набережная - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;

- Павелецкая набережная - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;

- Жуков проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Донской проезд - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;

- 5-й Донской проезд - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;

- улица Орджоникидзе - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Духовской переулок - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;

- 4-й Монетчиковский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Олимпийский проспект - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Суворовская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Большой Николоворобинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Динамовская улица - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;

- Костомаровский переулок - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;

- Малый Николоворобинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Николоямская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Тессинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Самотёчный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Миусская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Никоновский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- улица Александра Невского - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Лужнецкий проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Ружейный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.

Повышение тарифа

- 1-й Николощеповский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 1-й Смоленский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 2-й Смоленский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 3-й Смоленский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Большой Ржевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Борисоглебский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Композиторская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Малый Новопесковский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Спасопесковская площадь - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- улица Большая Молчановка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Малая Молчановка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Новый Арбат - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Малый Ржевский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Поварская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Староконюшенный переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Московская аллея - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- улица Юрия Никулина - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Новая Башиловка - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 4-й Ирининский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Аптекарский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Бакунинская улица (от пересечения со Спартаковской улицей до пересечения с ТТК) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Басманный тупик - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Бауманская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Гороховский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Денисовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Доброслободская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Елоховская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Елоховский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Ладожская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Лефортовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Набережная Академика Туполева - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Новая Басманная улица (от пересечения с 1-м Басманным переулком до пересечения со Спартаковской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Плетешковский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- площадь Курского вокзала - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Посланников переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Проектируемый проезд N 6334 - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Проектируемый проезд N 6335 - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Спартаковская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Спартаковская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Старая Басманная улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Старокирочный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Токмаков переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Александра Лукьянова - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Радио - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Фридриха Энгельса (от пересечения с Ладожской улицей до пересечения с Малым Гавриковым переулком) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Басманный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Боткинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-я улица Ямского Поля - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- 3-я улица Ямского Поля - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- переулок Расковой - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- улица Зои Воскресенской - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- улица Расковой - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-я Рейсовая улица (от пересечения с Вокзальной площадью до пересечения с Большой Внуковской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-я Рейсовая улица (от пересечения с Вокзальной площадью до пересечения с Большой Внуковской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Аэрофлотская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Автозаводский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Дербеневский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Павелецкий проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Павловский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Подольский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Автозаводский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Павелецкий проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Павловский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-я Рощинская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 3-й Автозаводский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 3-й Павелецкий проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 3-я Рощинская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 5-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 6-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Автозаводская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Арбатецкая улица (нечетная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Велозаводская улица (четная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Восточная улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Даниловский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Дербеневская набережная - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Железнодорожный проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Крутицкая набережная (от пересечения с осью Арбатецкой улицы до пересечения с Симоновской набережной) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Ослябинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Пересветов переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Подольское шоссе - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Симоновская набережная - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Даниловский Вал - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- улица Ленинская Слобода - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- улица Мастеркова - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Новая Заря - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 4-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 3-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 3-й Донской проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 4-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 4-й Донской проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 5-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Верхний Михайловский Поперечный проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Дальний переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Ленинский проспект - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Малая Калужская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Малый Калужский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Стасовой - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Брянская улица - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Кутузовский проспект (от Новоарбатского моста до пересечения с Третьим транспортным кольцом) - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Кутузовский проспект (от пересечения с Третьим транспортным кольцом до пересечения с улицей Генерала Ермолова) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- площадь Киевского Вокзала - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- площадь Победы - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- улица Андрея Карлова - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- 1-й Коптельский переулок (четная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Новый переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Новый переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 3-й Красносельский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 4-й Красносельский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 5-й Красносельский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 6-й Красносельский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Ананьевский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Ащеулов переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Большой Балканский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Верхняя Красносельская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Индустриальный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Костянский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Красноворотский проезд - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Краснопрудная улица - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Луков переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Малая Красносельская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Малый Головин переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час

- Нижняя Красносельская улица (от пересечения с Краснопрудной улицей до пересечения с Ольховской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Панкратьевский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Просвирин переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Протопоповский переулок (четная сторона от пересечения с Астраханским переулком до пересечения с Каланчевской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Рыбников переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Рязанский проезд - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Селиверстов переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Спасский тупик - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Сретенский тупик - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- улица Лобачика (от пересечения с Верхней Красносельской улицей до пересечения с улицей Гаврикова) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Пантелеевская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Институтский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Лазаревский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Новосущевский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Октябрьская улица (от пересечения с Институтским переулком до пересечения с улицей Сущевский Вал) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Октябрьский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Рижская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Крестовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Банный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Большая Екатерининская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Большая Переяславская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Глинистый переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час

- Звонарский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час

- Малая Екатерининская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Малая Переяславская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час

- Малая Сухаревская площадь - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час

- Малый Сухаревский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Мещанская улица - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Орлово-Давыдовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час

- Орловский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Пантелеевский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Переяславский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- площадь Воровского - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Рождественский бульвар - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Садовая-Сухаревская улица - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Самарская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Самарский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Сандуновский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Скрябинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Слесарный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Средняя Переяславская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Трифоновская улица (от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Верземнека) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Трифоновский тупик - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час

- улица Гиляровского - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час

- улица Дурова - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Улица Кузнецкий мост (от пересечения с улицей Рождественка до пересечения с улицей Большая Лубянка) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Рождественка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Щепкина (от пересечения с Садовой Сухаревской улицей до пересечения с Капельским переулком) - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Яблонный переулок -пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Астраханский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Большая Сухаревская площадь - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Улица Советской Армии - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Неглинная улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 2-я Магистральная улица (нечетная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-я Черногрязская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 4-й Звенигородский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Большой Кондратьевский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Большой Патриарший переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Большой Трехгорный переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Брюсов переулок (от пересечения с Большой Никитской улицей до юго-западной границы владения 8/10 строения 1 по Брюсову переулку) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Верхний Предтеченский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Вспольный переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Газетный переулок (нечетная сторона от пересечения с Большой Никитской улицей до юго-западной границы владения № 15 по Газетному переулку) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Грузинская площадь - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Грузинский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Ермолаевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Звенигородское шоссе (от пересечения с улицей 1905-го года до пересечения с Третьим Транспортным Кольцом) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Зоологический переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;

- Красногвардейский бульвар - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Кудринский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Малая Грузинская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Малый Козихинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Малый Патриарший переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Малый Тишинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Мукомольный проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Николоваганьковский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- переулок Капранова - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Переулок Красина - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Площадь Краснопресненская Застава - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Площадь Свободной России - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Причальный проезд (нечетная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Расторгуевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Скарятинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Спиридоньевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Средний Кондратьевский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Столярный переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица 1905 года (от пересечения с Краснопресненской набережной до пересечения со Звенигородским шоссе) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Улица Анны Северьяновой (от пересечения со Шмитовским проездом до пересечения с улицей Костикова) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Ермакова Роща - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- улица Костикова - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Красина - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Пресненский Вал - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- улица Сергея Макеева (от пересечения с Манутлинской улице до пересечения со Звенигородским шоссе) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Трёхгорный Вал - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Шелепихинская набережная (от пересечения с Причальным проездом до южных границ Шелепихинской набережной) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Шелепихинское шоссе - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Шмитовский проезд (от пересечения с Третьим Транспортным кольцом до пересечения с Большой Филевской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Электрический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Мерзляковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Большая Никитская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Малый Гнездниковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Улица Гашека - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Улица Юлиуса Фучика - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Улица Нижняя Масловка (четная сторона от пересечения с площадью Савеловского вокзала до пересечения с улицей Новая Башиловка) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Динамовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Сыромятнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 3-й Сыромятнический переулок (четная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Большой Полуярославский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Большой Факельный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Верхняя Сыромятническая улица (четная сторона от пересечения с улицей Земляной Вал до пересечения с 3-м Сыромятническим переулком) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Воронцовская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Коммунистический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Малый Полуярославский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Марксистский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Мартыновский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Мельницкий переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Наставнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Николоямская набережная - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Николоямский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Николоямской тупик - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Новоселенский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Новоспасский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Переулок Маяковского - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Пестовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Полуярославская набережная - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Рюмин переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Сивяков переулок - 8:00 - 60 руб./час;

- Таганская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Товарищеский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Александра Солженицына - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Большие Каменщики - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Гвоздева - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Станиславского - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Шелапутинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 3-й Крутицкий переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 2-й Самотечный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 4-й Самотечный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Благовещенский переулок (исключая нечетную сторону от пересечения с Ермолаевским переулком до юго-западных границ владения № 1 по Благовещенскому переулку) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Большой Черкасский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Весковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Дмитровский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Малый Черкасский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Никитский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Новая площадь - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Петровский бульвар - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Старопанский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Театральная площадь - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Ильинка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Каретный Ряд - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Петровка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Петровские линии - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Большой Гнездниковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 1-й Зачатьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 1-я Фрунзенская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 2-й Зачатьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 2-я Фрунзенская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 3-й Зачатьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Барыковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Большой Власьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Большой Левшинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Гагаринский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Глазовский переулок (исключая четную сторону от пересечения со Смоленским бульваром до пересечения с Денежным переулком) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Еропкинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Кропоткинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Малый Власьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Мансуровский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Пожарский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Померанцев переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Сеченовский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Фрунзенская набережная - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Чистый переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Беговая улица (нечетная сторона от пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с улицей Поликарпова) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- Улица Симоновский Вал - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

- 1-й Голутвинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- 3-й Голутвинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Берсеневская набережная - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- Житная улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Большая Якиманка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;

- улица Серафимовича - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час.