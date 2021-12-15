В Москве с 24 декабря 2021 года изменятся тарифы на парковку.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Москве с 24 декабря 2021 года изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость снизится, а на 53 улицах - повысится до 450 рублей (полный список изменений смотреть ниже).
- С каждым годом число автомобилей, как и нагрузка на городские улицы, растет, а свободных мест даже на платных парковках остается все меньше, - объяснили решение в Департаменте транспорта Москвы.
Снижение тарифа
- Подколокольный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8.00 до 21.00 - 200 руб./час; с 21.00 до 8.00 - 80 руб./час;
- улица Воронцово Поле - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Кожевнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Кожуховский проезд - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;
- 2-й Кожевнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 3-й Дербеневский переулок - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;
- 4-й Кожевнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Даниловская набережная - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;
- Павелецкая набережная - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;
- Жуков проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Донской проезд - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;
- 5-й Донской проезд - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;
- улица Орджоникидзе - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Духовской переулок - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;
- 4-й Монетчиковский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Олимпийский проспект - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Суворовская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Большой Николоворобинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Динамовская улица - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;
- Костомаровский переулок - пн-сб, кроме праздников: 40 руб./час круглосуточно;
- Малый Николоворобинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Николоямская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Тессинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Самотёчный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Миусская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Никоновский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- улица Александра Невского - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Лужнецкий проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Ружейный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час.
Повышение тарифа
- 1-й Николощеповский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 1-й Смоленский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 2-й Смоленский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 3-й Смоленский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Большой Ржевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Борисоглебский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Композиторская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Малый Новопесковский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Спасопесковская площадь - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- улица Большая Молчановка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Малая Молчановка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Новый Арбат - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Малый Ржевский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Поварская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Староконюшенный переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Московская аллея - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- улица Юрия Никулина - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Новая Башиловка - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 4-й Ирининский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Аптекарский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Бакунинская улица (от пересечения со Спартаковской улицей до пересечения с ТТК) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Басманный тупик - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Бауманская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Гороховский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Денисовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Доброслободская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Елоховская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Елоховский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Ладожская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Лефортовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Набережная Академика Туполева - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Новая Басманная улица (от пересечения с 1-м Басманным переулком до пересечения со Спартаковской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Плетешковский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- площадь Курского вокзала - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Посланников переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Проектируемый проезд N 6334 - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Проектируемый проезд N 6335 - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Спартаковская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Спартаковская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Старая Басманная улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Старокирочный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Токмаков переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Александра Лукьянова - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Радио - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Фридриха Энгельса (от пересечения с Ладожской улицей до пересечения с Малым Гавриковым переулком) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Басманный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Боткинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-я улица Ямского Поля - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- 3-я улица Ямского Поля - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- переулок Расковой - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- улица Зои Воскресенской - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- улица Расковой - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-я Рейсовая улица (от пересечения с Вокзальной площадью до пересечения с Большой Внуковской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-я Рейсовая улица (от пересечения с Вокзальной площадью до пересечения с Большой Внуковской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Аэрофлотская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Автозаводский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Дербеневский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Павелецкий проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Павловский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Подольский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Автозаводский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Павелецкий проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Павловский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-я Рощинская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 3-й Автозаводский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 3-й Павелецкий проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 3-я Рощинская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 5-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 6-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Автозаводская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Арбатецкая улица (нечетная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Велозаводская улица (четная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Восточная улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Даниловский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Дербеневская набережная - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Железнодорожный проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Крутицкая набережная (от пересечения с осью Арбатецкой улицы до пересечения с Симоновской набережной) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Ослябинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Пересветов переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Подольское шоссе - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Симоновская набережная - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Даниловский Вал - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- улица Ленинская Слобода - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- улица Мастеркова - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Новая Заря - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 4-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Рощинский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 3-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 3-й Донской проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 4-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 4-й Донской проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 5-й Верхний Михайловский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Верхний Михайловский Поперечный проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Дальний переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Ленинский проспект - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Малая Калужская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Малый Калужский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Стасовой - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Брянская улица - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Кутузовский проспект (от Новоарбатского моста до пересечения с Третьим транспортным кольцом) - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Кутузовский проспект (от пересечения с Третьим транспортным кольцом до пересечения с улицей Генерала Ермолова) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- площадь Киевского Вокзала - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- площадь Победы - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- улица Андрея Карлова - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- 1-й Коптельский переулок (четная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Новый переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Новый переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 3-й Красносельский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 4-й Красносельский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 5-й Красносельский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 6-й Красносельский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Ананьевский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Ащеулов переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Большой Балканский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Верхняя Красносельская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Индустриальный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Костянский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Красноворотский проезд - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Краснопрудная улица - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Луков переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Малая Красносельская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Малый Головин переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час
- Нижняя Красносельская улица (от пересечения с Краснопрудной улицей до пересечения с Ольховской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Панкратьевский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Просвирин переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Протопоповский переулок (четная сторона от пересечения с Астраханским переулком до пересечения с Каланчевской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Рыбников переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Рязанский проезд - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Селиверстов переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Спасский тупик - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Сретенский тупик - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- улица Лобачика (от пересечения с Верхней Красносельской улицей до пересечения с улицей Гаврикова) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Пантелеевская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Институтский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Лазаревский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Новосущевский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Октябрьская улица (от пересечения с Институтским переулком до пересечения с улицей Сущевский Вал) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Октябрьский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Рижская площадь - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Крестовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Банный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Большая Екатерининская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Большая Переяславская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Глинистый переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час
- Звонарский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час
- Малая Екатерининская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Малая Переяславская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час
- Малая Сухаревская площадь - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час
- Малый Сухаревский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Мещанская улица - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Орлово-Давыдовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час
- Орловский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Пантелеевский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Переяславский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- площадь Воровского - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Рождественский бульвар - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Садовая-Сухаревская улица - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Самарская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Самарский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Сандуновский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Скрябинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Слесарный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Средняя Переяславская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Трифоновская улица (от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Верземнека) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Трифоновский тупик - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час
- улица Гиляровского - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час
- улица Дурова - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Улица Кузнецкий мост (от пересечения с улицей Рождественка до пересечения с улицей Большая Лубянка) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Рождественка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Щепкина (от пересечения с Садовой Сухаревской улицей до пересечения с Капельским переулком) - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Яблонный переулок -пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Астраханский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Большая Сухаревская площадь - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Улица Советской Армии - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Неглинная улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 2-я Магистральная улица (нечетная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-я Черногрязская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 4-й Звенигородский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Большой Кондратьевский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Большой Патриарший переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Большой Трехгорный переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Брюсов переулок (от пересечения с Большой Никитской улицей до юго-западной границы владения 8/10 строения 1 по Брюсову переулку) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Верхний Предтеченский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Вспольный переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Газетный переулок (нечетная сторона от пересечения с Большой Никитской улицей до юго-западной границы владения № 15 по Газетному переулку) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Грузинская площадь - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Грузинский переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Ермолаевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Звенигородское шоссе (от пересечения с улицей 1905-го года до пересечения с Третьим Транспортным Кольцом) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Зоологический переулок - пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час;
- Красногвардейский бульвар - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Кудринский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Малая Грузинская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Малый Козихинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Малый Патриарший переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Малый Тишинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Мукомольный проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Николоваганьковский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- переулок Капранова - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Переулок Красина - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Площадь Краснопресненская Застава - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Площадь Свободной России - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Причальный проезд (нечетная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Расторгуевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Скарятинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Спиридоньевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Средний Кондратьевский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Столярный переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица 1905 года (от пересечения с Краснопресненской набережной до пересечения со Звенигородским шоссе) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Улица Анны Северьяновой (от пересечения со Шмитовским проездом до пересечения с улицей Костикова) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Ермакова Роща - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- улица Костикова - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Красина - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Пресненский Вал - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- улица Сергея Макеева (от пересечения с Манутлинской улице до пересечения со Звенигородским шоссе) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Трёхгорный Вал - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Шелепихинская набережная (от пересечения с Причальным проездом до южных границ Шелепихинской набережной) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Шелепихинское шоссе - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Шмитовский проезд (от пересечения с Третьим Транспортным кольцом до пересечения с Большой Филевской улицей) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Электрический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Мерзляковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Большая Никитская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Малый Гнездниковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Улица Гашека - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Улица Юлиуса Фучика - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Улица Нижняя Масловка (четная сторона от пересечения с площадью Савеловского вокзала до пересечения с улицей Новая Башиловка) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Динамовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Сыромятнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 3-й Сыромятнический переулок (четная сторона) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Большой Полуярославский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Большой Факельный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Верхняя Сыромятническая улица (четная сторона от пересечения с улицей Земляной Вал до пересечения с 3-м Сыромятническим переулком) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 мин, далее - 150 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Воронцовская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Коммунистический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Малый Полуярославский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Марксистский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Мартыновский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Мельницкий переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Наставнический переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Николоямская набережная - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Николоямский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Николоямской тупик - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Новоселенский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Новоспасский проезд - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Переулок Маяковского - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Пестовский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Полуярославская набережная - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Рюмин переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Сивяков переулок - 8:00 - 60 руб./час;
- Таганская улица - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Товарищеский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Александра Солженицына - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Большие Каменщики - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Гвоздева - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Станиславского - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Шелапутинский переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 3-й Крутицкий переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 2-й Самотечный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 4-й Самотечный переулок - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Благовещенский переулок (исключая нечетную сторону от пересечения с Ермолаевским переулком до юго-западных границ владения № 1 по Благовещенскому переулку) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Большой Черкасский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Весковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Дмитровский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Малый Черкасский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Никитский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Новая площадь - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Петровский бульвар - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Старопанский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Театральная площадь - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Ильинка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Каретный Ряд - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Петровка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Петровские линии - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Большой Гнездниковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 1-й Зачатьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 1-я Фрунзенская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 2-й Зачатьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 2-я Фрунзенская улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 3-й Зачатьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Барыковский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Большой Власьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Большой Левшинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Гагаринский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Глазовский переулок (исключая четную сторону от пересечения со Смоленским бульваром до пересечения с Денежным переулком) - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Еропкинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Кропоткинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Малый Власьевский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Мансуровский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Пожарский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Померанцев переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Сеченовский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Фрунзенская набережная - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Чистый переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 380 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Беговая улица (нечетная сторона от пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с улицей Поликарпова) - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Улица Симоновский Вал - пн-сб, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- 1-й Голутвинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- 3-й Голутвинский переулок - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Берсеневская набережная - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- Житная улица - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Большая Якиманка - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час;
- улица Серафимовича - пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час.