Погода в Москве 16 - 21 декабря: После оттепели синоптики обещают ультраполярное вторжение и сильные морозы

Характер у нынешней зимы явно капризный и переменчивый - морозы и метели то и дело сменяются оттепелями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима 2021 в Москве, с одной стороны, настоящая, русская, со снегопадами, создающими сказочно-новогоднее настроение (а также пробки и головную боль коммунальным службам), и вполне серьёзными холодами. С другой стороны, характер у нынешней зимы явно капризный и переменчивый - морозы и метели то и дело сменяются оттепелями. Так будет и в ближайшие дни.

В четверг и пятницу, 16 и 17 декабря, Гидрометцентр России обещает потепление до +2 градусов. Будет пасмурно, ветрено и промозгло, с мокрым снегом, а временами, возможно, и дождем. Сугробы за два оттерли растаять не успеют - слишком они для этого велики, уже 25 - 30 см высотой. Хотя по климатическим нормам в середине декабря должны толщина снежного покрова должна быть 14 см.

В выходные погода снова начнет меняться. В субботу, 18 декабря, -1…-3, облачно, небольшой снег. В воскресенье, 19 декабря, под утро до -9 градусов, днём 0…-5. И снова серое небо и снег.

Следующая неделя начнётся с резкого похолодания. В понедельник, 20 декабря, и ночью, и днём -6…-11 градусов.

Ночь на вторник, 21 декабря, будет очень студёной, воздух остынет до -18…-23 градусов, в Подмосковье местами не исключены и более суровые морозы. Днем тоже не согреешься, -12…-17 градусов. Снег прекратится, однако небо по-прежнему будет затянуто тучами.

Стужу в столицу принесёт так называемое ультраполярное вторжение - в среднюю полосу России поступит ледяной воздух из Арктики, с Карского моря, объясняют синоптики центра «Фобос».

Надолго ли задержатся холода? По расчётам «Фобоса», мороз будет трещать как минимум 5 дней, то есть пости до конца следующей недели, до 25 - 26 декабря.

Прогнозы на более долгий срок штука не надёжная, но тем не менее: данные компьютерных моделей говорят о том, что у москвичей есть все шансы мёрзнуть практически до Нового года, до 29 - 30 декабря. Ночные температуры будут в районе -24 градусов, днём -15..-17.