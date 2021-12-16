Сотрудник фаст-фуда в Москве обжарил руку в кипящем масле

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение из одной из московских больниц. Врачи сообщили оперативникам, что каретой скорой помощи к ним был доставлен 19-летний Сергей В.* с сильным ожогом кисти и предплечья. Молодой человек буквально обварил руку в кипящем масле. Полицейские навестили покалеченного парня и узнали обстоятельства его травмирования.

Оказалось, что Сергей - сотрудник ресторана быстрого питания. Накануне парень пришел на работу, чтобы уточнить у управляющего свой график. Разговор проходил на кухне одного из заведений. По словам юноши, в какой-то момент у него закружилась голова, Сережа оступился и облокотился на ближайшую поверхность, но рука соскользнула и угодила прямо во фритюрницу с кипящим маслом. Коллеги быстро оттащили Сергея от кухонного прибора и сразу вызвали на место скорую помощь.

«В больницу был госпитализирован 19-летний Сергей В.* с диагнозом: ожог горячим маслом 1, 2, и 3 степени правого предплечья и кистей. Всего поражено 10% поверхности тела. Молодой человек госпитализирован в ожоговое отделение, его здоровьем занимаются врачи и оказывают Сергею всю необходимую помощь», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Уже установлено, что противоправных действий в отношении молодого человека не совершалось, а травмировался он сам, по собственной неосторожности.

* Имена изменены