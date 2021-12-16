На балете в Большом театре у зрителя украли конверт с 2500 евро

Здание Большого театра в Москве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратился 47-летний москвич Иван В.* Мужчина с женой живут в «Доме на Котельнической» - одной из знаменитых сталинских высоток на Котельнической набережной. Недавно семейная пара решила сходить в Большой театр, посмотреть балет «Драгоценности». Культурная программа вечера проходила отлично: супруги с интересом смотрели представление, а каждый антракт они посещали буфет театра. С собой у Ивана был небольшой джинсовый рюкзак с личными вещами. Ближе к концу балета мужчина залез в сумку и обнаружил, что пропал его конверт с деньгами. Осмотрев все вокруг и не обнаружив исчезнувшего конверта рядом с креслами, Иван понял, что его обворовали.

«В отдел полиции обратился 47-летний Иван В.* Мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой кражи. Недавно он с супругой посещал балет в Большом театре. Во время всего представление у него при себе находился рюкзак, в котором лежал конверт с деньгами. Под конец представления Иван залез в свою сумку и не обнаружил внутри конверта. Рядом с креслами его тоже не было. Мужчина полагает, что конверт мог кто-то вытащить во время балета или в антракте. Общий ущерб от действий вора составил 2500 евро или 204 250 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного вора, который ограбил мужчину прямо во время балета в Большом театре.

* Имена изменены