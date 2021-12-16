На ВДНХ до конца декабря бесплатно учат джиббить и кататься на сноуборде

В Москве стоит идеальная погода, чтобы осваивать сноуборд. Фото: Андрей АБРАМОВ

На ВДНХ в этом году 33 зимних удовольствия: фирменный большущий каток, горки для тюбинга, мастерская елочных игрушек, а теперь появилась школа сноубординга.

Построили специальную трассу для джиббинга — это катание на доске в городских условиях. Откровенно говоря, это больше экстрим, нежели спорт для неофитов: прыжки на перилах и трубах, взлеты на рампу. Но новичкам, которые никогда в своей жизни не кантовались на склонах, начать с азов никто не запретит. Даже наоборот: если на реальной горнолыжке появляется подсознательный страх горы, то тут трасса искусственная. Прямо как высокая детская снежная горка. Только вместо льда снег.

— Сейчас идеальная погода, чтобы осваивать сноуборд. Рыхлый снег смягчает падения и не дает сильно разогнаться, — объясняет инструктор школы сноубординга на ВДНХ Максимилиан Белоглазов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В высоту гора девять метров, длина трассы около 70 метров. Вдоль двух склонов воткнуты перила для трюков. Одновременно могут скатиться шесть человек. Проектировал трассы Денис Леонтьев по прозвищу Bonus — один из самых уважаемых профи в мире зимнего экстрима.

На месте работают инструкторы. Оборудование — доску, крепления, ботинки и шлем выдают бесплатно. Весь инвентарь новехонький. За свою работу тоже кроме доброго слова ничего не берут. Одно условие: нужно показать QR-код, а также документ, удостоверяющий личность. Возьмите перчатки, теплые носки, непромокаемые штаны. Приходить со своей экипировкой на склон также не возбраняется. Можно закатнуть самому или попросить менторов попрактиковаться с тобой.

Фото: Андрей АБРАМОВ

— За три-четыре часа можно поставить катание почти любому желающему. Научим стоять на доске, работать корпусом и ногами. Урок продолжительнее одного часа новичок вряд ли осилит. Отдохните и возвращайтесь или приходите на следующий день, — завлекают тренеры.

В школе можно получить базу, и уже с этими навыками отправиться на реальный горнолыжный склон. Урок начинается с толкания: наставник пихает тебя в спину и смотрит, какую ногу выставил вперед - так определяют ведущую, чтобы выбрать удобную стойку. Далее легкая суставная разминка: запястье, локти плечи, колени. И можно начинать практиковаться. Первым делом тренер пристегивает новичку только одну ногу в крепления. Чтобы второй можно было страховать себя от падения. Пара учебных съездов и начинаешь хотя бы понимать, как работает спуск. Далее учат тормозить, когда к доске пристегнуты уже две ноги.

— Главное забыть о прямых ногах, держать ровно спину. По сравнению с горными лыжами, сноубординг очень неестественное катание для нашего тела. Мозгу первое время сложно обработать информацию о том, что предстоит катиться боком, — объясняет тренер.

После первого урока в голове каша: то, что объяснялось в самом начале, забывается. Да и все мышцы поднывают от попыток держать баланс. Но в целом, интересно. Приходите на джиббинг и вы, авось, свидимся на склоне.

НА ЗАМЕТКУ

На площадке школы на ВДНХ 18 и 25 декабря пройдет сноубордический джиб-контест - состязания экстремалов.

Болельщиков ждут с 12:00 до 20:00, вход свободный. Прыжки и трюки будут исполнять под аккомпанемент популярных диджеев.

КОНКРЕТНО

Школа сноубординга открыта до 30 декабря, без выходных. Работает с 11:00 до 21:00. Заниматься можно с 12 лет, для несовершеннолетних нужно присутствие родителей на уроке. Площадка расположена у павильона №62 — за парком «Россия — моя история».