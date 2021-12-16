В ковидном стационаре «Медси» вылечили около 10 тысяч пациентов с COVID

Мэр поблагодарил врачей «Медси», которые вылечили около 10 тысяч больных COVID. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Во время пандемии вместе с врачами городских стационаров с коронавирусом борются и медики частных лечебных центров. Один из них - «Медси». Сегодня, 16 декабря, в Раменках открылся новый многофункциональный медицинский центр «Медси». В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В Москве ведется большое строительство медицинских учреждений, - сказал Собянин. - Сегодня в стройке и проектировании находится около 1 миллиона квадратных метров. Это поликлиники и больницы. Конечно, очень важно, что, помимо вложений государства, вкладываются в медицину и частные инвесторы, создавая новое качество медицинского обслуживания, разнообразие медицинских услуг и право выбора гражданина получать эти услуги. «Медси» - одна из крупнейших систем. Сегодня ввела прекрасный многофункциональный корпус, который оказывает и амбулаторные, и стационарные услуги как взрослым, так и детям, и оснащен самым современным оборудованием».

Мэр поблагодарил врачей «Медси», которые вылечили около 10 тысяч больных COVID.

«И по-прежнему продолжают работать в этой системе, оказывая неоценимую помощь и поддержку в борьбе с пандемией», - отметил Собянин.

При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что по поручению президента в стране стартовала программа модернизации первичного звена всех поликлиник. В ней участвуют и частные инвесторы.

Матвиенко поблагодарила мэра Москвы за создание в городе условий для таких проектов.

«Инвестор идет туда, где создаются условия, - сказала спикер Совета Федерации. - Без участия Сергея Семеновича, без участия правительства Москвы, конечно, это было бы невозможно реализовать. Это все направлено на интересы граждан, жителей Москвы. И я еще раз хочу подчеркнуть то, что сказал Сергей Семенович: у нас в здравоохранении не должно быть крепостного права - гражданин должен иметь право выбора, в какую поликлинику, в какую больницу, к какому врачу обратиться. И развитие сети учреждений здравоохранения, в том числе за счет частных инвестиций, такую возможность расширяет».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Новый многофункциональный медицинский центр «Медси» построен на месте устаревших и намеченных под снос корпусов бывшей ведомственной медсанчасти Главмосстроя на Мичуринском проспекте.

В семиэтажном здании разместились:

- амбулаторные подразделения на 550 посещений в смену (370 для взрослых и 180 - для детей);

- стационар на 174 койки, из них 16 реанимационных коек, 10 коек дневного стационара и восемь коек стационара кратковременного пребывания;

- операционный блок из восьми интегрированных операционных;

- Центр женского здоровья.

Пациенты смогут получить комплексное медицинское сопровождение, пройти экспресс-обследование, а также реабилитацию после операций и перенесенных болезней.

ЦИФРЫ

За последние 10 лет в Москве построили более 100 новых поликлиник и больничных корпусов, из которых более 60% - за счет инвесторов.