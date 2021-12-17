Прогулки по сказочному лесу

По субботам в уникальном дендропарке сможет погулять любой желающий. Фото: Министерство имущественных отношений МО

Чем ближе к Новому году, тем больше хочется праздничного настроения, которое из детства. Благо нынешняя зима - какая надо. Помните, пару лет назад ну просто беда была - 5 градусов тепла в новогоднюю ночь, снега ждали несколько недель, горнолыжные склоны грустно простаивали без шумных туристов. Никакой зимней сказки, понимаешь. А сейчас другое дело. Снегу навалило - как в старых фильмах про Морозко и Двенадцать месяцев. Высокие сугробы вдоль тропинок, мохнатые лапы елей припорошены белым, веточки берез серебрятся. Красота!

В ближнем Подмосковье одним из мест, где можно совершить путешествие в такой сказочный лес, нынешней зимой станет знаменитый Ивантеевской дендропарк. По субботам все желающие смогут совершенно свободно прийти туда на прогулку.

НАЧИНАЯ С 18 ДЕКАБРЯ

Ивантеевский дендропарк - уникальный. Здесь под открытым небом собраны более 120 видов деревьев со всех концов света, родом из Северной Америки, Европы, Сибири и Дальнего Востока (есть даже растения, которые обитают исключительно в Китае и Японии). Лиственницы, сосны, тополя, орехи, березы, ивы, клены.

Например, главная аллея дендропарка, ведущая с севера на юг, - длинный лесной «коридор» из высоченных лиственниц.

- Начиная с этой субботы, 18 декабря, и каждую следующую желающие погулять по зимнему сказочному дендропарку могут прийти с 9.00 до 15.00 и насладиться природой и свежим воздухом, - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. - Для этого расчищены главные аллеи и тропы парка. К посетителям будет только одна просьба - помнить об уникальности дендропарка, который уже много лет радует жителей Ивантеевки и гостей округа своими живыми экспонатами. Это значит - не ломать деревья, не мусорить, не углубляться в чащу, поскольку под снегом растут новые деревья, которые очень легко повредить.

Сам Ивантеевский лесопитомник, на территории которого находится дендрарий, был основан в начале 1930-х. Перед кандидатом сельскохозяйственных наук Александром Яблоковым (впоследствии он стал академиком) поставили амбициозную задачу - вывести новые сорта деревьев и кустов, которые были бы устойчивы к холоду и повышенной влажности, были бы долговечными и не гнили. На тот момент предполагалось, что такими растениями будут укреплять берега канала Москва - Волга, который тогда как раз усиленно рыли.

А Яблоков не только успешно селекционировал и выводил новые породы (многие из них и сейчас представлены в местной коллекции), но и заложил тот самый дендропарк, в который привозили лесные растения со всех концов света.

Сегодня дендрологический сад разбит на 17 тематических кварталов.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что Ивантеевский дендропарк - хорошо спланированный «дикий лес».

- Наша задача - сохранить коллекцию, собранную более 80 лет назад, чтобы ее мог увидеть каждый житель и гость Ивантеевки, - говорит зампред. - В зимнее время не так видно разнообразие видов, однако красоту природы сможет оценить каждый посетитель. Ивантеевский дендропарк - это не только научное наследие отечественных селекционеров, но и гордость жителей Ивантеевки, и через экскурсии, акции и субботники мы хотим рассказать об этом удивительном месте и общими усилиями сохранить его для следующих поколений.

Кстати, в дендропарк можно прийти не только на прогулку, но и усилить, так сказать, свою культурную программу кормлением птиц - захватить с собой кормушку и пакетик с семечками (на всякий случай напомним: хлебом и крошками птиц кормить нельзя, это опасная для них еда). Кормушку повесить для зимующих птах на дереве, где-нибудь на обочине аллеи. Углубляться в Ивантеевский «лес», как мы помним, нельзя, под снегом ждут весны молодые растения.

«Наши сотрудники в течение недели будут подсыпать зернышек пернатым друзьям, а в следующий выходной дендропарк опять будет рад видеть посетителей», - сообщили в Ивантеевском дендропарке.

Если же такие прогулки будут пользоваться спросом, то с 1 по 8 января Ивантеевский дендропарк сделает их ежедневными.

Подробная информация на сайте: ivanles.ru

Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 8.