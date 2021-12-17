Редкие виды краснокнижных животных возвращаются в Московскую область

Белый аист. Фото: Shutterstock

«А в Подмосковье ловятся лещи! Водятся грибы, ягоды, цветы!» - пели, шагая в лес, герои старого доброго мультика про Чебурашку. На самом деле, конечно, в Подмосковье не только лещи водятся, но и десятки-десятки других видов животных. Есть, правда, и такие зверушки, которые когда-то встречались здесь повсеместно, но во второй половине XX века их популяции стали сокращаться. По разным причинам. И тем важнее, что в последние годы некоторые редкие виды птиц и млекопитающих снова начали возвращаться в Подмосковье.

С чем это связано? Среди главных причин эксперты называют взятый по поручению губернатора Андрея Воробьёва курс на создание новых особо охраняемых природных территорий - ООПТ. Сейчас таковых уже 258, а их суммарная площадь превышает 200 тысяч гектаров.

Но на этом подмосковные власти не останавливаются. В планах - создание в течение ближайших лет еще нескольких десятков ООПТ, чтобы охраняемые природные территории в итоге занимали до 15% всей площади Московской области.

Итак, какие виды животных возвращаются?

АИСТ НА КРЫШЕ

В 2018-м вышло третье издание Красной книги Московской области (она обновляется каждые 10 лет). Одна из самых крупных птиц, внесенных в нее, - белый аист. Тот самый, которого многие видели на картинках из разных европейских стран: он вьет огромные гнезда на крышах домов и столбах.

- На данный момент белый аист заселил практически весь запад Московской области, - рассказывает кандидат биологических наук, экс-руководитель Союза охраны птиц России Виктор Зубакин. - Хотя еще лет двадцать назад его в регионе почти не было.

История вида на территории Подмосковья такова. Белый аист начал было гнездиться в наших местах в конце XIX века, но потом пропал. Вернулся в 1970-х, но тогда каждый год фиксировали лишь несколько птиц. В начале 1990-х орнитологи отмечали около 20 пар. В начале 2010-х - до 80. А сейчас - уже более 120.

Еще одна гордость подмосковных орнитологов - появление в Подмосковье черного аиста. Это еще более редкий вид.

- Он вернулся после более чем столетнего отсутствия, - продолжает эксперт. - У нас наконец-то появились достоверные сведения о его гнездовании в регионе.

ЛЕСНЫЕ ОБИТАТЕЛИ

Благородный олень. Фото: Shutterstock

Что касается млекопитающих, то здесь специалисты в один голос говорят в первую очередь о возвращении бурого медведя. Когда-то, еще два-три века назад, для подмосковных лесов это был вполне себе распространенный вид. Но еще в конце XIX века численность популяции пошла на спад, а в 1920-х мишки и вовсе исчезли. Начиная с 2000-х единичных особей стали фиксировать на севере Московской области. А сейчас, как считают эксперты, в Подмосковье живут до 15 медведей.

- Он возвращается к нам из соседних областей - Тверской, Смоленской, Ярославской, - рассказывает ведущий специалист Природоохранного фонда «Верховье» Татьяна Юдина. - И, конечно, свободно медведь чувствует себя подальше от людей, в глухих и непроходимых для человека лесах.

По данным Минэкологии Московской области, по сравнению с 2013 годом прилично выросли популяции и других крупных лесных животных.

- Например, численность лосей выросла с 9300 до 10 592 голов, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Охотхозяйства своевременно проводят подрубки осинника (в зимнее время, когда нет травы, это наиболее важно - лоси с удовольствием приходят в такие «столовые». - Авт.), организуют солоницы и подкормку. Наибольшее количество лосей зафиксировано в Можайском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Лотошинском, Рузском, Талдомском городских округах.

Количество благородных оленей за те же восемь лет выросло с 1470 до 1893 голов. Косуль (в основном они обитают в лесах на юге и юго-западе Подмосковья) - с 3467 до 4093 особей.

- Популяция лисицы стабильна, - дополняют в Минэкологии. - На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 5437 особей. В последнее время участились сообщения о том, что лисы стали ближе подходить к поселениям и даже селятся в небольших городах, деревнях.

ПРЕКРАСНЫЕ МАЛЫШИ

Усатая синица. Фото: Shutterstock

В Министерстве экологии и природопользования Московской области отмечают, что из Красной книги уже в ближайшие годы могут быть исключены несколько видов птиц.

- Благодаря проведенным охранным мероприятиям восстановилась популяция седого дятла, черного коршуна, длиннохвостой неясыти, - сообщили в пресс-службе ведомства. - И сейчас эти виды имеют хорошую тенденцию к исключению из списка охраняемых.

При этом орнитологи отмечают появление на территории Подмосковья некоторых видов, которые раньше здесь вообще не встречались. Никогда.

Среди таких усатая синица - небольшая, но очень красивая птичка из семейства воробьиных. У самцов от глаз к горлу отходят черные перья, по своему рисунку похожие на «усы». Как считается, в Европе она более всего распространена на немецком побережье Балтики, в России - на юге Забайкалья. Но теперь она начала гнездиться и в Подмосковье.

- Недавно в Звенигороде была случайно поймана при кольцевании синехвостка, это маленькая яркая птичка из семейства мухоловковых, - говорит Виктор Зубакин. - Вообще-то это сибирский вид. И, конечно, в Московской области это был залет - так ученые называют случайное появление того или иного вида птиц в местах, где он не гнездится. Но при этом, как мы знаем, особенность любого вида животных - расширение ареала обитания в места, где животные находят благополучные условия.

Так что как знать, может, синехвостки в обозримом будущем окончательно «пропишутся» в Подмосковье?

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Оранжевые южные утки облюбовали чердаки

Утка огарь. Фото: Shutterstock

На водоемах Подмосковья все чаще замечают ярко-оранжевых уток огарей. История появления этого вида в столичном регионе весьма занимательна. Вообще в дикой природе это исключительно южные ребята. Огарь распространен от Марокко до Казахстана. И в Центральной России ему делать в общем-то нечего. Но, как гласит история, когда-то несколько пар огарей завели на пруду Московского зоопарка. Те начали активно размножаться, а вскоре молодняк полетел «в город». И, как ни странно, в каменных джунглях птице понравилось. Огари сначала расселились по всей Москве, а потом ушли и в Подмосковье. В частности, гнездящихся оранжевых уток замечали в Мытищах, Королеве и Реутове.

- В природе огари делают гнезда либо в каких-нибудь брошенных лисьих норах, либо на развалинах старых зданий, - объясняет Виктор Зубакин. - А у нас они начали гнездиться на чердаках многоэтажек. Вид очень быстро адаптировался к антропогенным условиям и прекрасно себя чувствует.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:

- Экология входит в тройку самых важных направлений (в работе правительства Московской области. - Авт.). Потому что это прежде всего здоровье. Чистый воздух. Чистая вода. Чистый лес. Когда мы объявили о программе «Чистое Подмосковье», многие сказали: это фантазия, несбыточная мечта. Но год за годом ситуация меняется, а Подмосковье становится чище.