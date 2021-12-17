В Москве обновились электронные услуги по предоставлению сведений о кадастровой стоимости недвижимости

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Правительство Москвы модернизировало электронные услуги для горожан и бизнеса в сфере имущественно-земельных отношений. Нововведения упростят получение информации о кадастровой стоимости объектов и подачу заявлений о ее корректировке. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Электронные услуги, связанные с определением кадастровой стоимости недвижимости, востребованы у горожан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – ежегодно к нам поступают тысячи уточняющих и корректирующих обращений, - отметил заммэра. - Для удобства заявителей с 2019 года на портале mos.ru доступны четыре услуги, которые помогают получить разъяснения по расчету кадастровой стоимости, направить замечания к проекту отчета об итогах кадастровой оценки, указать на ошибки или направить декларацию о характеристиках объекта недвижимости. Сегодня мы доработали три из них, чтобы еще больше упростить взаимодействие с городом и привести услуги в соответствие с нововведениями законодательства».

Модернизацию услуг на сайте mos.ru Департамент городского имущества проводил совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Среди новшеств, например, услуга «Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости» для граждан и юридических лиц, желающих узнать, на каком основании была установлена кадастровая стоимость объекта недвижимости.

Другое нововведение касается услуги «Направление заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости». Теперь заявление в отношении любого объекта недвижимости может подавать любое физическое или юридическое лицо, заполнив обновленную форму.

«Все больше москвичей пользуются электронными услугами города, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Это связано не только с эпидемиологической обстановкой, но и с удобством использования цифрового формата».

Еще больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.