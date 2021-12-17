В «Москва-Сити» пассажирский лифт сорвался и пролетел больше десяти этажей

У подножия башни "Федерация" комплекса зданий Москва-сити. Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Инцидент произошел днем четверга, 16 декабря. В деловом центре «Москва-Сити» в небоскребе «Федерация» — Пресненская набережная, 12. Пассажир сел в лифт на 27-м этаже. После этого кабина резко обрушилась вниз и пролетела до 14-го этажа. Мужчина упал и ударился спиной. Обратился в травмпункт.

— По факту травмы пассажира идет доследственная проверка. Предварительно, вред здоровью оценен медиками как легкий. Одна из версий ЧП — частичное обрушение лифта, — сообщил kp.ru источник в экстренных службах.

Страховочные конструкции сумели затормозить кабину, не позволив ей пролетать до первого этажа. Kp.ru направил запрос в пресс-службу комплекса «Федерация», но к моменту публикации ответ в редакцию не поступил.

«Башня Федерация» — крупнейший по площади комплекс квартала «Москва-Сити». Его высота 374 метра. В эксплуатацию ее ввели в конце 2017 года. До 68 этажа расположены помещения под офисы представительского класса. Все что выше — премиальные апартаменты.