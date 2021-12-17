В аэропорту "Шереметьево" на взлетной полосе загорелся грузовик с горячими обедами для пассажиров

Сгоревшая машина принадлежит компании, которая обеспечивает бортовым питанием крупнейших авиаперевозчиков.

Рано утром в пятницу, 17 декабря, ЧП случилось на взлетной полосе аэродрома Шереметьево. На глазах у перепуганных пассажиров самолетов, загорелся грузовик, который привез партию обедов. Еще до момента начала выгрузки вспыхнула водительская дверь кузова. Мужчина чудом успел остановить машину и выскочить наружу. Вызывать пожарных не пришлось: небольшое возгорание потушил сам водитель.

- В результате происшествия никто не пострадал. Причиной стало замыкание электропроводки в двери грузового автомобиля, - сообщили сайту KP.ru в пресс-службе международного аэропорта "Шереметьво".

Грузовик принадлежит компании «Аэромар», которая обеспечивает бортовым питанием крупнейших авиаперевозчиков нашей страны. Сейчас по факту ЧП проводится служебная проверка. Уже установлено, что до рабочей смены грузовой автомобили прошел технический осмотр.

Водитель грузовика отделался небольшим ожогом. Что до пассажиров самолетов, то они из-за ЧП голодными не остались. Все получили обеды из резервного запаса.