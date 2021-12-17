Завершился федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы»

Свыше четырехсот представителей регионов приехали в Москву, чтобы побороться за первое место в номинациях «Лучший повар школьной столовой», «Лучшая столовая сельской школы», «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая школы города-миллионника». Конкурсанты разработали концепцию меню, ориентированного на здоровое питание, для одноименной выставки, прошедшей на базе конкурса. Экспертное жюри было поражено разнообразием, креативным подходом и качеством подготовки участников.

В «Кулинарный баттл», который составил основную часть очного этапа конкурса, который проходил 15-16 декабря, вошли только 59 поваров из общего числа. В течение часа они готовили три блюда из школьного меню. Главным условием было соблюсти все нормы и требования СанПина, а то, насколько результат их труда оказался вкусным, оценивали как представители профессиональной комиссии, так и эксперты научных учреждений и индустрии питания. Для всех желающих был также организован обучающий семинар по теме повышения качества детского питания и модернизации столовых.

Всего в конкурсе приняли участие 25 тысяч образовательных учреждений страны. Научный руководитель Федерального центра мониторинга питания обучающихся Валентина Иванова обратила внимание на то, что конкурс был по-настоящему масштабным:

«Мы рады воочию убедиться в том, что наших детей кормят настоящие профессионалы своего дела, которые не только несут ежедневную вахту на страже детского здоровья, но и стремятся поделиться своим опытом. Спасибо всем участникам за открытость и желание развиваться в своей сфере. Это дорогого стоит», - обратилась она к конкурсантам.

Победителем в номинации «Лучшая столовая школы города-миллионника» стала ГБОУ г. Москвы «Школа №1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян», оператором питания которой является компания «РусСоцКапитал».

«Мы победили благодаря профессиональному и дружному коллективу нашей столовой, а также слаженной работе компании в целом. Дети в нашей школе всегда сыты и довольны», - рассказали финалисты.