Tele2 подарит клиентам для развития бизнеса 10 тысяч SMS и «красивые» номера

Оператор мобильной связи Tele2 объявил о новогодних скидках и спецпредложениях для своих корпоративных клиентов. Абоненты, подключившие сервис адресной рассылки «SMS-Таргет», получат в подарок 10 тысяч таргетированных SMS. Те, у кого эта услуга уже подключена, после пополнения таргет-баланса на сумму от 5 тысяч рублей бесплатно получат 2022 SMS. Кроме того, Tele2 дарит своим бизнес-клиентам «красивые» номера. Предприниматели, оплатившие услуги связи на 12 месяцев вперед, получают скидку в 30% и «красивый» мобильный номер. А при подключении облачного решения для телефонии предприятиям предоставляются легко запоминающиеся городские номера.

Адресные SMS-рассылки пользуются все большей популярностью среди предпринимателей, отмечают специалисты Tele2. Только в ноябре 2021 года число пользователей услуги «SMS-Таргет» увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Сервис адресной рассылки помогает донести информацию о продуктах и услугах до максимально точно подобранной целевой аудиторией. Для ее отбора используется аналитика big data, позволяющая, например, выбирать клиентов по полу, возрасту и интересам или узнавать информацию о потребителях с помощью геоаналитики. Данные об интересах и уровне дохода абонентов собираются на основе анализа активности абонентов. Он позволяет составить социально-демографический портрет групп пользователей, узнать, где они живут, работают и проводят досуг, маршруты и способы их передвижения, предпочтения для путешествий, выяснить, какими приложениями на смартфоне они пользуются и как часто выходят в Интернет. Для точного выбора аудитории система анализирует более сорока различных интересов в восьми категориях.

- Чтобы предлагать лучшие решения в сегменте корпоративной связи, мы анализируем потребительское поведение и совершенствуем наши продукты, - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова. - Услуга «SMS-Таргет» отвечает всем потребностям клиентов в проведении адресных рассылок. Подключившись к годовой программе, предприниматели не только сэкономят на услугах связи, но могут целый год не вспоминать о пополнении баланса мобильных телефонов своих сотрудников.

Еще одно новогоднее предложение Tele2 предназначено для В2В-клиентов: они смогут существенно сэкономить, получив скидку до 30% с услугой «Годовая программа». Перечислив абонентскую плату на три, шесть или двенадцать месяцев вперед, компании получают скидку в 10, 20 или 30% для каждого сотрудника. Подключив «Годовую программу» на полгода, клиент становится обладателем «серебряного номера», а на 12 месяцев – «золотого».

Современные технологии помогают компаниям организовать телефонию в офисе без лишних расходов на оборудование и IT-специалистов. Облачное решение позволяет сотрудникам всегда оставаться на связи за счет одновременного приема звонков на многоканальные номера. При подключении программы «Корпоративная АТС 2.0» до 31 января 2022 года Tele2 дарит клиентам «красивые» городские номера.

- Уверена, что «красивые» номера и пакеты SMS станут хорошим дополнением к услугам и помогут сделать бизнес наших клиентов в 2022 году еще эффективнее. В следующем году мы планируем запустить еще много интересных продуктов для владельцев своего дела, - отметила Мария Чинкова.