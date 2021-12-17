В новогоднюю ночь в Москве метро, наземка и МЦК будут бесплатными

В новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатным Фото: Евгения ГУСЕВА

В новогоднюю ночь пассажиры смогут кататься на метро, Московском центральном кольце и наземном общественном транспорте бесплатно и круглосуточно. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра украшенных к зимним праздником электробусов.

- Мы оформили празднично город, включили праздничное освещение, ярмарки, катки, - сказал Собянин. - В дополнение еще - московский транспорт. Он сам по себе красивый. В праздничном новогоднем убранстве еще интереснее. И надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатным.

По его словам, коммунальщики тоже украсят свою технику - около 600 машин. Мэр поблагодарил работников транспортного комплекса Москвы за работу в пандемию.

«Спасибо огромное за то, что во время пандемии вы работали как часы - обеспечивали москвичей надежным транспортом и, надеюсь, будет так всегда, - сказал Собянин. - Сегодня большое хорошее событие - пришел 900-й электробус. Как пообещали, до конца года будет около тысячи машин. Москва - №1 по электробусам».

Юбилейный, 900-й электробус, - это модель нового поколения машин, собранный ПАО «КамАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). Электробус закуплен на деньги, вырученные правительством Москвы от размещения «зеленых» облигаций.

ЧТО ЕЩЕ

В новогоднюю ночь МЦД продлит работу до 2:30.

Наземка будет работать в усиленном режиме на 157 маршрутах:

- на 66 маршрутах - всю новогоднюю ночь;

- на 91 маршруте движение - до 3.30;

- действующие 16 ночных маршрутов - в обычном режиме.

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января.

Для тех, кто встретит Новый год в метро, в вагонах поездов и на эскалаторах на 17 тысячах экранов будет транслировать поздравления президента России и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах.

Помимо этого, в Рождественскую ночь с 6 на 7 января работу некоторых маршрутов наземки также продлят до 3.30 ночи, метро и МЦК – до 2.00, чтобы пассажирам было удобнее добраться домой после праздничных богослужений.

С 31 декабря 2021 года по 8 января 2022 года уличные парковки будут бесплатными. А 9 января парковки работают по графику воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц, на которых действует повышенный тариф.