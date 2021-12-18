Погода в Москве 18 - 26 декабря 2021: Столицу ждёт рекордное давление, аномальный мороз и перепад температур почти в 30 градусов

В центр Европейский части России идёт целая череда циклонов с Норвежского моря. Вместе с ними хлынет ледяной воздух Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные и на следующей неделе зима устроит москвичам «американские горки» - от ноля градусов до аномальной стужи и обратно в оттепель. И рекорд поставит - правда, не по температуре, а по атмосферному давлению.

Прогноз Гидрометцентра России на 18 - 26 декабря 2021:

В субботу и воскресенье, 18 и 19 декабря, по ночам -2…-7 градусов, днём около ноля. В субботу пройдёт небольшой снег, в воскресенье ожидается сильный снегопад. Принесёт его активный циклон, центр которого будет располагаться совсем недалеко от столицы. Вполне возможно, что в воскресенье атмосферное давление будет рекордно низким для этой даты за всю историю метеонаблюдений, предупреждают синоптики центра «Фобос». Давление упадет до 723 мм рт.ст. До сих пор 19 декабря оно ни разу не опускалось ниже 730 мм, минимум был зафиксирован в 1996 году, 25 лет назад.

На следующей неделе погода резко изменится. В центр Европейский части России идёт целая череда циклонов с Норвежского моря. Вместе с ними хлынет ледяной воздух. - На территории Центрального федерального округа с 21 по 25 декабря установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10 - 12 градусов, - прогнозируют синоптики Гидрометцентра.

В понедельник, 20 декабря, под утро в мегаполисе подморозит до -10, по области до -12 градусов. И опять сильный снегопад, метель и пронизывающий порывистый ветер со скоростью до 17 м/сек. Такая же температура сохранится и днем, а к вечеру похолодает до -13…-16. Будет пасмурно, днём пройдёт небольшой снег.

Ситуация не совсем обычная. Чаще морозная погода бывает благодаря антициклону, атмосферному вихрю с высоким давлением в центре, и вместе с холодами он обеспечивает ясное небо и солнце. Холодно, зато красиво! А сейчас погоду будут определять ненастные циклоны - так что, увы, пока без солнца.

Во вторник и среду, 22 и 22 декабря, ночная стужа усилится до -24 градусов, днём -16…-21. И по-прежнему облачно и с небольшим снегом.

В четверг, 23 декабря, ночью -20..-23, днём -15…-20 градусов. Зато небо наконец-то прояснится, и нас порадует зимнее солнце!

В пятницу, 24 декабря, ночной мороз окрепнет до -25 градусов, а вот днём уже заметно теплее, чем накануне, -8…-13 градусов. Облачно, с прояснениями, небольшой снег.

В субботу, 25 декабря, холода начнут слабеть. Ночью уже не ниже -15, днём -5..-10, и опять со снегом.

В воскресенье, 26 декабря, новый сюрприз: оттепель! Под утро -5…-10, а днём +3! Вот такой стремительный перепад почти в 30 градусов - от 25-градусного мороза до +3.