Московские власти рассказали, куда жаловаться, если коммунальщики плохо убирают снег

Коммунальщики чистят дороги, тротуары и дворы, но кое-где этого явно не хватает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние пару недель Москву изрядно засыпало снегом. Да и в ближайшие дни, если верить синоптикам, на столичный регион продолжит сыпать. Коммунальщики чистят дороги, тротуары и дворы, но кое-где этого явно не хватает.

«Чтобы изменения погоды не стали сюрпризом, у коммунальщиков есть своя метеослужба, сообщает портал mos.ru. - Сводки об изменении погоды поступают заранее, что позволяет начать подготовку улиц не позднее чем за четыре часа до гололеда или снегопада».

На пике непогоды к очистке улиц от снега могут единовременно привлекать более 70 тысяч человек и 10,5 тысяч единиц различной спецтехники. А еще весь собранный в Москве снег свозят на 56 снегосплавных пунктов (плюс 38 мобильных снегоплавильных установок). Суммарно они могут переработать в сутки около 650 тысяч кубометров снега.

По словам специалистов, на все виды работ прописаны четкие регламенты. Например, если на город выпал 10-сантиметровый слой снега, коммунальщикам дается трое суток на его вывоз с крупных дорог и улиц. Если снег продолжает идти, на каждые 5 см выше этой нормы регламент добавляет еще один день.

А, например, после окончания снегопада на уборку снега на остановках, вокруг станций метро и вокзалов у коммунальщиков есть не более пяти часов.

Еще одна важная цифра. Горожане наверняка видят: во время чистки дорог во дворах и тротуаров, дворники перекидывают снег на газоны. Однако если там скапливаются сугробы выше 80 см, излишки обязаны вывезти.

На официальном сайте мэра Москвы mos.ru опубликована инструкция, куда жители города могут жаловаться на некачественную уборку снега.

1. Сообщите в управляющую компанию. Если не знаете свою УК, телефоны можно найти на портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru).

2. УК игнорирует ваши сигналы? Сообщите в управу района или Мосжилинспекцию (электронная приемная ведомства находится по адресу mos.ru/mgi).

3. По телефону единого диспетчерского центра +7 495 539-53-53 можно сообщить о плохой уборке во дворах.

4. Жалобу с фотографиями можно разместить на портале «Наш город» (gorod.mos.ru). В таком случае и отчет о выполненных работах вам пришлют с фото.

5. Видите проблему с уборкой снега на остановках трамвая и около станций метро? Позвоните с 08:00 до 20:00 в контакт-центр «Московский транспорт»: +7 495 539-54-54 или 3210 (если звоните с мобильного).

6. Коммунальщики не убрали снег на улицах и дорогах? Жалобу можно подать в электронную приемную ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) - mos.ru/oati, или по номеру телефона +7 495 690-77-00 (с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу - до 15:45).

7. В единую справочную службу Правительства Москвы +7 495 777-77-77 можно обратиться по всем вопросам, связанным с уборкой снега.