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Происшествия18 декабря 2021 15:00

На востоке Москвы покончил с собой патрульный полицейский

Тело 26-летнего мужчины нашли у здания батальона ППС
Семен ЕЛЕНИН
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Следственный комитет проводит проверку после гибели 26-летнего сотрудника полиции на востоке Москвы.

Следственный комитет проводит проверку после гибели 26-летнего сотрудника полиции на востоке Москвы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет проводит проверку после гибели 26-летнего сотрудника полиции на востоке Москвы. Тело мужчины утром 18 декабря обнаружили у здания Отдельного батальона патрульно-постовой службы на улице Чечулина - на окраине лесопарка Измайлово.

- Утром в субботу мужчина заступил на службу, затем коллеги слышали с улицы шум, а когда выскочили из здания, обнаружили труп, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Однако о причинах, которые заставили патрульного пойти на такой шаг, пока неизвестно.

- Изъятые на месте происшествия табельное оружие и мобильный телефон полицейского отправлены на экспертизу, - отметил источник. - Также сотрудники СК изучат записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на территории.

Параллельно в батальоне, где служил погибший, проводится внутренняя проверка.

ЧППроисшествия: ЧП