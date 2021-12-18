На востоке Москвы покончил с собой патрульный полицейский

Следственный комитет проводит проверку после гибели 26-летнего сотрудника полиции на востоке Москвы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет проводит проверку после гибели 26-летнего сотрудника полиции на востоке Москвы. Тело мужчины утром 18 декабря обнаружили у здания Отдельного батальона патрульно-постовой службы на улице Чечулина - на окраине лесопарка Измайлово.

- Утром в субботу мужчина заступил на службу, затем коллеги слышали с улицы шум, а когда выскочили из здания, обнаружили труп, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Однако о причинах, которые заставили патрульного пойти на такой шаг, пока неизвестно.

- Изъятые на месте происшествия табельное оружие и мобильный телефон полицейского отправлены на экспертизу, - отметил источник. - Также сотрудники СК изучат записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на территории.

Параллельно в батальоне, где служил погибший, проводится внутренняя проверка.