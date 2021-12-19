Праздничные туры запустили в Москве и Санкт-Петербурге: "Новогодняя шкатулка" на два города

Москва и Санкт-Петербург предлагают уникальную программу, которая создана в рамках проекта "Два города - миллион впечатлений" Фото: Алиса ТИТКО

Новогодние праздники приближаются, и самое время подумать о путешествиях. Актуальными станут праздничные туры "Новогодняя шкатулка", в рамках которых можно будет посетить сразу две столицы - Москву и Санкт-Петербург. Туры уже доступны на цифровом туристическом сервисе Russpass.

- Москва и Санкт-Петербург предлагают уникальную программу, которая создана в рамках проекта "Два города - миллион впечатлений". Мы предлагаем путешественникам посетить два города в рамках одного путешествия, - рассказала Анна Нефедова, руководитель дирекции по региональному взаимодействию и отраслевым проектам АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".

Праздничные туры "Новогодняя шкатулка" рассчитаны на туристов из регионов и других стран, но скучно не будет и тем, кто уже не раз бывал в столице. Программа напоминает конструктор: можно выбрать классические или тематические мероприятия на 4-6 дней, включить в программу посещение музеев, катков, смотровых площадок, новогодних шоу. Турист может выбрать как маршрут-гайд, так и приобрести тур с проживанием в зависимости от бюджета.

Москва: прикоснуться к Кремлю

Московский тур может начаться с чашки кофе в O2 Lounge by Genesis, откуда откроется красивый вид на Кремль, после чего участники отправятся на обзорную экскурсию с посещением ярмарки и парка "Зарядье", можно заглянуть на шопинг в ГУМ и Центральный детский магазин, а вечером отправиться на прогулку на теплоходах Radisson или на смотровую площадку Panorama360, где на высоте 327 метров попробовать фирменное мороженое и шоколадные конфеты. И это только один день из московской "Новогодней шкатулки".

Фото: Алиса ТИТКО

Следующий день начнется с посещения легендарной ВДНХ, где можно покататься на коньках на самом большом катке в Европе, собрать новогодний букет из шишек и сосновых веток на мастер-классе в "Парке ремесел". После отправиться на экскурсию "Один день из жизни царя Алексея Михайловича" в усадьбе "Коломенское" и попробовать расписать новогодние игрушки.

Открыть для себя Красную площадь по-новому можно во время 70-минутного квеста, который позволит обойти все башни Кремля и узнать, какая изображена в российском паспорте и возле какой в царские времена был водоем, где плавали лебеди. Туристы смогут подойти к тайным стенам и прикоснуться к ним.

- Протяженность маршрута около 2,5 км. На пути туристов ждут новогодние розыгрыши, конкурсы и финал квеста в виде шоу "Два ключа", - рассказал гид Олег Петров.

Также есть возможность заказать билеты в театр или на ледовое шоу. Ночным поездом переехать в Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург: каток у моря

Не менее интересная программа ждет туристов в северной столице. Они побывают в легендарном кафе "Зингер" с видом на Казанский собор. Можно выбрать обзорную экскурсию: "Петербург - город новогодних традиций", "Ангелы Петербурга" с посещением колоннады Исаакиевского собора или прокатиться по Санкт-Петербургу на красном двухэтажном автобусе. Вечерняя программа продолжится в музее "Петровская акватория" или по Императорскому фарфоровому заводу, где все желающие побывают на мастер-классе по росписи. Еще один вариант - прогулка по Новой Голландии с посещением катка, площадь которого 2000 квадратных метров, а по вечерам играют диджеи.

Фото: Алиса ТИТКО

Можно посетить еще один каток на территории выставочного комплекса "Севкабель Порт" - с панорамным видом на море. Вокруг есть раздевалки, прокат коньков и точки с горячими напитками и едой.

Санкт-Петербург предлагает включить в тур "Новогодняя шкатулка" экскурсию "Ирония судьбы или…" по мотивам фильма Эльдара Рязанова с посещением ресторана советской кухни или пройти по доходным домам и парадным Питера.

Фото: Алиса ТИТКО

- Москва и Санкт-Петербург готовы к приему туристов в новогодний период. Города прекрасно украшены, они подготовили насыщенную событийную программу, - рассказала Анна Нефедова.

Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

Выбрать свою "Новогоднюю шкатулку" можно на сайте russpass.ru, среди них:

- Новогодняя шкатулка. Два города – Миллион впечатлений - от 49 750 рублей (6 дней, 5 ночей);

- Новогодняя шкатулка лучших воспоминаний - от 21 100 рублей (6 дней, 5 ночей);

- Новогодняя шкатулка для самых маленьких. Два города – Миллион впечатлений - от 35 450 рублей (4 дня, 3 ночи);

- Новогодняя шкатулка. Exclusively for you - от 34 200 рублей (7 дней, 6 ночей);

- Новогодняя шкатулка. Ларец ярких путешествий. Два города — миллион впечатлений - от 21 990 рублей (5 дней, 4 ночи).