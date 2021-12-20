Теперь она, зеленая, на рынок к нам пришла

Елочки приехали в Москву из Перми, Пензы и даже из Дании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот раз их около 240 (в прошлом году - 207). Полный список адресов в ближайшее время обновится на «Портале открытых данных».

- В Москву привезли отечественные ели из Пермского края и Пензенской области, сосны из Ульяновской, Саратовской областей, а также импортные елки из Дании, - рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг. - Также на базарах горожане смогут купить пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка. Все базары будут работать до 31 декабря включительно.

ЦЕНЫ

1. На уличных базарах (за метр):

от 1000 до 1100 руб. - отечественная ель;

3500 руб. - импортная датская ель;

1200 руб. - сосна отечественная

Букет из хвойных веток - от 100 руб.

2. В онлайн-магазинах (за елку):

от 1400 руб. - российские деревья;

от 3500 руб. - иностранные деревья;

от 6000 руб. - датская елка в горшке;

от 500 руб. - лапник из сибирской пихты или еловый.

Доставка елок по Москве - от 700 руб. Отдельной доставки лапника нет.

3. На сайтах аренды можно взять напрокат живую елку в горшке.

Цена - примерно от 7890 рублей на все новогодние праздники. Такая услуга, например, есть на портале rentmania.com. За хвойным растением нужно ухаживать - поливать и опрыскивать водой, держать подальше от батарей и домашних животных. После праздничных выходных курьер по заявке увезет дерево в питомник. При желании можно оставить елку у себя и высадить на участке или во дворе.