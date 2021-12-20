В Москве нашли расчлененное тело пенсионерки из Твери: «Уехала в столицу и не вернулась»

Галину Павленко хватились родственники вечером в субботу. Фото: Личный архив

Московские следователи расследуют жуткое убийство пенсионерки.

Накануне 67-летнюю Галину Павленко хватились родственники. Вечером в субботу, 18 декабря, в ОВД района Хорошево-Мневники пришел мужчина. 26-летний Валерий Карпов сообщил об исчезновении его бабушки.

- Вся семья постоянно проживает в Твери, но также имеется также одна московская квартира, доставшаяся в наследство от родственников, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. По словам внука, бабушка уехала в Москву утром в понедельник, 13 декабря. Родня несколько дней была с ней на связи, но в пятницу пенсионерка перестала отвечать на звонки.

По словам внука, поэтому он и примчал в Москву. Дверь квартиры оказалась заперта, на звонки в дверь тоже никто не отвечает, а ключей у него нет.

Полицейские тоже достучаться не смогли. Поэтому вызывали МЧС. Когда дверь вскрыли, в комнатах обнаружен расчлененный труп пожилой женщины - части тела кто-то разложил по пакетам.

- Также на полу нашли замывы крови и нож, которым предположительно было совершенно убийство, - пояснил источник.

Предварительно Галина Николаевна могла быть убита примерно за сутки до ее обнаружения. При этом в соцсетях указано, что в последний раз пенсионерка выходила в онлайн 18 декабря, в день, когда ее начали искать родные.

По словам нашего собеседника, в квартире до недавнего времени проживала дочь Павленко - она была медработником, но осенью умерла.

- Последние несколько лет женщина жила с неким мужчиной, который после ее смерти оставался в квартире. Он исчез. На текущий момент он является основным подозреваемым, - заявил источник.