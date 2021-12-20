Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о компенсациях жителям и бизнесу, о дополнительных льготах и как столица будет встречать Новый год. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей, из которых около 200 млрд приходится на недополученные доходы. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о компенсациях жителям и бизнесу, о дополнительных льготах и как столица будет встречать Новый год.

- На борьбу с пандемией приходится делать различные виды трат - это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание резервных госпиталей, дополнительные выплаты врачам. Если посчитать, думаю, где-то порядка 800 млрд рублей, включая траты фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 - это недополученные доходы города, - сказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Лучше - выявлять на ранних стадиях

В среднем на лечение одного госпитализированного пациента с Covid-19 нужно потратить 240 тысяч рублей.

- Слышал, что в Европе затрачивается до 100 тысяч долларов на одного больного в реанимации, то есть это совсем другие цифры, - уточнил мэр.

Однако в Москве, по словам Сергея Собянина, предпринимаются необходимые меры, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне. Для этого делается максимальное количество ПЦР-тестов, чтобы на раннем этапе выявлять больных, обеспечивать их бесплатными лекарствами.

Госпитализируют, как правило, занимавшихся самолечением. И таких 80%. Еще одна проблема - поддельные сертификаты переболевших и привившихся от ковида. Уже возбуждено 80 уголовных дел.

- Такие проблемы, конечно, есть, но они не глобальны на фоне того, что у нас сегодня порядка 7 млн человек имеют QR-коды в Москве, - сказал мэр города.

Система здравоохранения в Москве, в целом, достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного надлежащей помощью. Главное - делать это на ранних стадиях. А еще лучше, как говорит Сергей Собянин, вакцинироваться и вообще постараться не болеть.

Правительство Москвы в ноябре на лечение пациентов дополнительно выделило 5,6 млрд рублей, а в декабре - еще 10,3 млрд рублей.

Стройка - не остановлена, Новый год - отпразднуем

Несмотря на пандемию и корректировки работы, все городские проекты идут по плану: реновация, строительство жилья, поликлиник и метро.

Вводить новые ограничения на Новый год из-за ковида в Москве пока не планируется. В этом году открылся фестиваль "Путешествие в Рождество".

- Пока дополнительных ограничений мы не планируем, все будет зависеть от ситуации, которая будет развиваться. Пандемия достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая, - сказал Собянин.

Абсолютно точно известно, что новогодний подарок москвичам уже подготовили - метро, МЦК и часть маршрутов наземного транспорта в новогоднюю ночь будут работать без перерыва, а проезд будет бесплатным.