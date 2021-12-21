Видеть, слышать и щелкать на ходу: как поумнели московские камеры в уходящем 2021-м году

Всего в следующем году в Москве планируют установить 400 новых камер Фото: Shutterstock

Московские камеры год от года все умнее. Пока в большинстве регионов России прогресс застыл на уровне измерения скорости, столичные гаджеты не дают скучать автомобилистам. «Комсомолка» собрала ноу-хау за уходящий 2021-й и вместе с экспертами из столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) заглянула в будущее.

МЕЖДУ ПОЛОС НЕ ПРОСКОЛЬЗНУТЬ

ЧТО?

Московские камеры и так уже фиксировали десятки типов нарушений ПДД, связанных с дорожной разметкой. Но с октября 2021-го список пополнился еще и контролем за движением между полос. Причем поумневшие приборы способны щелкать не только машины-нарушители, но и мотоциклы. Последние, кстати, чаще авто грешат ездой в междурядье.

ГДЕ?

Пока таких комплексов только пять:

ул. Люблинская, 157

Рождественский бульвар, 2

Цветной бульвар, 2

Каширское шоссе, 65

Ленинский п-т, напротив дома 123.

ПОЧЕМ?

Согласно статьи 9.7 ПДД, «если проезжая часть разделена на полосы разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам». Нарушением считается непосредственно движение между полос. Штраф - 1500 руб.

СВЕТ НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ

ЧТО?

Раньше особо забывчивых за езду без включенных фар штрафовали только гаишники, но с ноября 2021-го функция стала доступна и приборам. С толку камеры не собьют даже замазанные зимней грязью фары.

ГДЕ?

Пока такой прибор только один. Он работает на востоке Москвы по адресу: Ростокинский проезд, напротив дома 3.

ПОЧЕМ?

Согласно ПДД, езда без включённых фар является нарушением пункта 19.5, штраф 500 руб.

ЛОВЯТ НАРУШЕНИЯ НА ПОЛНОМ ХОДУ

ЧТО?

В последних числах ноября московские камеры стали еще и движущимися. Приборы установлены прямо на крыше парконов, то есть автомобилей, которые занимаются мониторингом и фиксацией нарушений правил парковки. Камера способна работать как в стационарном положении, например, когда паркон стоит на обочине, так и во время движения. При этом измерения максимально точны в обоих случаях. У таких камер обзор – 360 градусов. Они способны одновременно мониторить ситуацию на 5-6 полосах. А еще всевидящие приборы вычленяют из потока угнанные авто и в режиме реального времени передают информацию полиции.

ГДЕ?

Сейчас автомобили курсируют на Киевском шоссе в ТиНАО. Выбор маршрута зависит от того, где нет стационарных камер. В перспективе зона работы будет расширена.

ПОЧЕМ?

Движущиеся камеры способны фиксировать более десяти видов нарушений ПДД. Штрафы от 500 до 3000 руб.

На сегодняшний день столичная система дорожных камер может фиксировать до 59 видов нарушений ПДД.

Основные:

выезд на полосу для общественного транспорта;

движение по обочине;

нарушения ограничения максимально разрешенной массы;

проезд грузового транспорта в зоны, где его движение ограничено;

движение грузового транспорта далее второй полосы;

выезд на запрещающий сигнал светофора на полосе реверсивного движения;

движение по реверсивной полосе;

выезд на перекресток в случае затора;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил разметки и знака;

движение по пешеходной дорожке;

движение по разделительной полосе;

движение по тротуару и парковка на тротуаре;

движение под запрещающий знак «Въезд запрещен»;

не пропуск пешехода на пешеходном переходе;

несоблюдение требований разметки «Островок»;

движение во встречном направлении;

поворот налево через сплошную разметку;

движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;

движение по трамвайным путям через перекресток;

пересечение сплошной линии разметки;

остановка/стоянка транспортных средств в зоне действия запрещающих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена»;

остановка/стоянка на месте для инвалидов;

остановка на остановке маршрутных ТС;

парковка во втором ряду;

парковка на «островке безопасности»;

парковка на пешеходном переходе.

нарушение правил применения ремней безопасности;

нарушение правил пользования телефоном водителем;

движение между рядами (полосами движения);

несоблюдения правил пользования платными городскими парковками

несоблюдения правил пользования полосами для маршрутных транспортных средств

движение по обочине

превышение скорости

ЦИФРЫ В ТЕМУ

2011 год - 433 камеры. Фиксировали только превышение скорости.

2021 год — 3500 камер. 59 видов нарушений ПДД (см. «Вырежи и сохрани»)

Проекты

Что ждать в новом году?

Камеры могут начать штрафовать водителей мотоциклов, которые не пользуются шлемом. В тестовом режиме эту функцию уже проверили и теперь дело за ГИБДД.

Еще одно ожидаемое ноу-хау коснется и автомобилистов, и мотоциклистов. В 2021 году камеры научились слышать рев моторов. Штрафовать за езду без глушителя начнут к лету 2022-го года.

Всего в следующем году в Москве планируют установить 400 новых камер. По данным столичного Центра организации дорожного движения, каждая камера в месте установки снижает аварийность на 35 и более процентов.