В Москве таксистам начали выплачивать компенсацию больничных

В Москве порядка 100 тысяч легальных таксистов - данные столичного Дептранса. Большинство работают по договору подряда в таксопарках или на себя, регистрируя ИП, самозанятость. При этом водители лишены такого базового для других профессий гаранта — больничных. Самозанятые и индивидуальные предприниматели платят налоги, но деньги не идут в счет социальной страховки.

По результатам исследования платформ Яндекс.Про и YouDo, проблема социальных гарантий оказалась одной из самых волнующих для партнеров. Так, у Яндекса появилась идея предоставить водителям и курьерам больничные. Об условиях договорились со страховой компанией «Манго». Полис включает и компенсацию в размере до 2 млн рублей в случае травмы при несчастном случае. Не только во время работы, а 24/7.

Сейчас они могут приобрести добровольный страховой полис, и при временной потере трудоспособности компания выплатит им компенсацию - по сути, тот самый больничный.

Сначала проект тестировали в девяти регионах, а осенью распространили на всю страну. Размер больничных (правильнее их называть «компенсация за временную потерю трудоспособности») по России составляет от 800 до 2000 рублей и зависит от региона.

Денис Горжуенко из Москвы на подработку в такси пришел пять лет назад. Потом уволился с прежней работы, оформился самозанятым и сейчас полностью посвящает себя сфере пассажирских перевозок.

- Были сомнения, когда уходил из офиса. Прежде всего с точки зрения пресловутых соцгарантий. Если на пенсию я себе откладываю, то вот при болезни мне никто ничего не возместит. В сентябре пришло оповещение от Яндекса: предложили купить страховой полис «Манго». Московская цена - 1100 рублей в месяц. Это примерно треть от того, что зарабатываю на линии за один день, - рассказывает таксист.

Полис Денис купил. Согласно программе страхования, в Москве выплата составляет 2000 рублей за день временной потери трудоспособности.

- Через месяц после покупки полиса я тяжело заболел - ковид. Почти месяц пролежал в больнице, потом амбулаторное лечение. Мне выплатили 58 000 рублей. Я вернулся в такси, поездил месяц. И снова попал в больницу - в этот раз с переломом лодыжки. За травму мне уже выплатили 80 000 рублей. Сейчас почти расходился, машину уже могу водить.

Денис рассказывает, что опасался: страховая заставит собирать десятки справок и подтверждений от врачей, писать заявления на выплату и прочие формальности. Но в обоих случаях все прошло проще. Таксист скинул в чат приложения страховой фотографии больничного листа и справки, которые выдали в больнице. Единственное, что нужно приложить, - объяснение причины больничного и расшифровку кода болезни, которую может написать тот же врач, который выдает больничный. Деньги перевели на банковскую карту через пару дней.

До конца 2022 года Яндекс планирует вложить в страхование партнеров 1 млрд рублей собственных средств. Эти деньги зачислят на счет Яндекс.Про (с него взимается комиссия за получение заказов) в качестве своего рода кешбэка за покупку полиса.

Прямым партнерам (самозанятым) со статусом «золото» или «платина» будут компенсировать 100% стоимости страховки кешбэком на баланс в Яндекс.Про - фактически страховка будет бесплатной. Непрямым партнерам (водители таксопарков) со статусом «золото» или «платина» вернут 50% стоимости полиса. Остальным предложение доступно по полной стоимости: 540 рублей в регионах и 1100 рублей в Москве.

В Яндексе отмечают, что партнеры могут не приобретать полис и по-прежнему выполнять заказы - решение остается за ними.