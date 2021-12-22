В московской усадьбе Деда Мороза открыли оперативный штаб подготовки к Новому году

В резиденции отремонтировали терема, обновили интерьеры и открыли новые площадки Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне грядущих новогодних праздников резиденцию краснощекого волшебника в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» отремонтировали. Подновили терема снаружи и внутри, добавили площадок. Усадьба стала в два раза вместительнее — это было одно из частых нареканий в прошлые годы.

Такие инсталляции стоят у входа в усадьбу. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вторая претензия касалась неменяющихся программ. Замечание учли и обновили анимацию. Усадьба состоит из нескольких теремов: Деда Мороза, Снегурочки, библиотеки — тут живет Баба Яга. Есть фудкорт — подают напитки, выпечку, сладости, готовые блюда, которые разогревают в микроволновке. И зона мастер-классов.

Дед Мороз рассказал, что в этом году среди желаний ребятни много просьб, чтобы все были здоровы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Попасть внутрь теремов героев можно только по билетам на одну из программ. Касса при входе, но лучше перед поездкой забронировать экскурсию онлайн на сайте (см. «Кошелек «КП»). Желающих очень много. Экскурсии достойные: актеры выкладываются, декорации потрясающие, а мультимедиа-находки такие, что и мамы с папами, стоя позади ребятни, ахают от удивления.

Одна из локацией маршрута по теремам — оперативный штаб подготовки к Новому году. Фото: Андрей АБРАМОВ

Если вам вдруг не хватило билетов — погулять по территории усадьбы можно свободно. Постарайтесь так подгадать время, чтобы приехать засветло, а уходить после 16:00 — когда стемнеет. Тогда застанете крутую подсветку. За забором усадьбы стоят световые инсталляции и сделан пешеходный маршрут по «Тропе сказок» — фигуры, отсылающие к сюжетам детских книг.

Пневмопочта Деда Мороза — капсулы со свистом летают по трубам. Фото: Андрей АБРАМОВ

На приусадебной площади высится 12-метровая елка, внутри которой в тоннеле припаркован новогодний поезд. Рядом гуляют шуршики — обаятельные зеленокожие гремлины, которые играют с детьми.

Если есть желание, можно заказать индивидуальную программу с аниматорами. Фото: Андрей АБРАМОВ

Приезжайте за 10-15 минут до начала программы, чтобы без спешки примкнуть к организованной группе. В январские каникулы откроют каток (проката не будет) и аттракционы (сейчас они доступны только в выходные). Гостям старше 18 лет нужен QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде. Если такового нет, необходимо предоставить медотвод + отрицательный ПЦР-тест.

В тереме Снегурочки хранятся ее любимые шубки, блестящие кокошники и гардероб других праздничных персонажей. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Какие программы есть в усадьбе

В основную экскурсию входит посещение трех теремов. Снеговичок-Пуховичок проведет по игровому маршруту, покажет фабрику подарков, оперативный штаб подготовки к Новому году (пульт управления как на космическом корабле!), почту, кабинет Деда Мороза, светелку Снегурочки и библиотеку сказок.

Новая программа по мотивам «Щелкунчика». Квест в комнате, где все предметы огромные, а люди маленькие.

На открытом воздухе проводят «Путешествие по сказочной тропе» — ее представили в прошлом году.

Снегурочка образца 2021/2022 гг — строго маске! Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Усадьба работает с ежедневно с 9:00 до 21:00. Адрес: Волгоградский проспект, 168 д, стр. 7. Метро «Юго-Восточная» или «Кузьминки», а затем автобус №569 до остановки «Госпиталь №2».

В библиотеке живет Баба Яга. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОШЕЛЕК «КП»

Цены в московской усадьбе Деда Мороза на 2021/2022 гг (руб.)

Программа «В поисках заветного желания» (45 мин.) - 700 — 1550 (цена зависит от даты и времени в течение дня)

Программа «Игрушечное королевство «Щелкунчика» (30 мин.) - 650

Программа «Путешествие по Сказочной Тропе» (30 мин.) - 300 — 400

Мастер-класс по росписи пряников - 550

Индивидуальная программа (ребенок + два взрослых) - 2000 — 5000

Видеозвонок (WhatsApp, Zoom, Skype) от Деда Мороза - 499

Сладкий подарок (400 г) - 550 — 650

Новогоднее чаепитие (два пирожка и чай) - 250

Для групп 22-25 человек есть комплексные программы продолжительностью от 1,5 часов.

Льготникам скидка 100 — 200 рублей на билет. Льготниками считают детей до 18 лет, многодетные семьи, студентов-очники, инвалидов (I и II группы), военнослужащих-срочников, ветеранов боевых действий. Полная информация по телефону 8 (495) 291-70-53 (с 10:00 до 18:00 в будни).

Билеты на сайте dedmorozmos.ru.

А это Шуршик — помощник Деда Мороза. Фото: Андрей АБРАМОВ

Обязательно дождитесь захода солнца, чтобы увидеть магию света. Фото: Андрей АБРАМОВ

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