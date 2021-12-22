Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря выступил перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом об итогах работы московского правительства в 2021 году. Глава города также рассказал о планах на 2022 год. Выступление мэра столицы перед столичными парламентариями традиционно проходит во второй декаде декабря. В прошлом году Сергей Собянин отчитывался в дистанционном формате – из-за пандемии коронавируса его выступление пришлось проводить в режиме онлайн. В этом году, как и в прошлом, встреча проходит по видеоконференцсвязи.

Сергей Собянин рассказал депутатам о результатах работы за 2021 год, а также о проектах, который городские власти продолжат реализовывать в 2022 году. Глава столичного правительства затронул самые актуальные для горожан вопросы, в том числе отчитался о развитии системы общественного транспорта, строительстве новых станций метрополитена и МЦК, возведении хордовых магистралей. Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие два года в Москве запустят еще два новых диаметра наземного метро.

- В 2023-2024 годах будут открыты два новых диаметра наземного метро - МЦД-3 и МЦД-4, - сообщил Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что с 2011 года в столичной подземке было открыто 100 новых станций метро и МЦК.

- Сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза. Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра - наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена, - отметил мэр столицы.

Сергей Собянин рассказал и о планах по реставрации исторических памятников, а также о программе улучшения экологической обстановки в Москве. Один из важнейших городских проектов - программа реновации и создания комфортной среды в обновляемых кварталах в этом году была успешно реализована. Эта работа будет обязательно продолжена в новом году. С начала запуска реновации в новые многоэтажки переехали или готовятся к переезду жители 401 дома. На сегодняшний день 66 старых зданий демонтированы по технологии умного сноса. Всего же по итогам 2021 года в Москве будет построено около 7 миллионов квадратных метров жилья, что станет рекордом за всю историю города.

- В 2021 году в Москве будет возведено более 7 миллионов квадратных метров жилья. Это в два раза больше, чем, скажем, в 2014, 2015, 2012 году. Это рекорд за всю историю города, - отметил глава столицы.

В своем выступлении мэр затронул такие важные темы, как расширение программы лекарственного обеспечения, реконструкцию, строительство и ввод объектов здравоохранения (в том числе программу капитального ремонта московских поликлиник). Руководитель московского правительства подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием и для простых горожан, и для бизнес-сообщества Москвы. Коронавирусом в столице переболели более 2 миллионов человек.

- Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом, – поблагодарил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что без медицинской помощи не остался ни один москвич, заболевший ковидом. При этом в столице была сохранена служба оказания плановой медицинской помощи. Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2022 году будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения пациентов, больных онкологией.

- Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие десятью различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов, - рассказал Сергей Собянин.

Глава города отметил, что первым большим проектом станет реконструкция Боткинской больницы, а также других медицинских учреждений. В сентябре 2021 года была завершена модернизация трех корпусов московской Боткинской больницы, в одном из них откроется центр амбулаторной онкологической помощи. В этом году также завершается реконструкция еще двух онкологических амбулаторных центров – Городской клинической больницы № 40 и Городской клинической онкологической больницы №1.

По словам Сергея Собянина, в Москве откроются около 30 новых поликлиник. Медицинские учреждения появятся прежде всего в тех районах города, где их объективно не хватает.

- Количество поликлиник под комплексную реконструкцию увеличено до 200 зданий, - сообщил мэр города, отметив, что новые медицинские учреждения сформируют современный стандарт качества стационарной помощи в Москве.