Десятки машин расцарапали экстремистской аббревиатурой в Москве

Авто в нескольких дворах были исцарапаны. АУЕ - запрещенная в России экстремистская организация

Когда утром 22 декабря жители домов в районе перекрестка 1-го Коптельского и Грохольского переулков в Красносельском районе Москвы вышли к своим машинам, то обомлели от увиденного. Авто в нескольких дворах были исцарапаны. Не пощадили ни престижный BMW X5, ни дешевые малолитражки.

На лакокрасочном покрытии выцарапана какая-то абракадабра — непонятные аббревиатуры или просто набор букв. Однако среди них есть вполне известное сочетание — АУЕ. Точно также называется признанное экстремистским и запрещенное в России движение «Арестантское уголовное единство». Его последователи исповедуют тюремную романтику и криминальные понятия.

Не пощадили ни престижный BMW X5, ни дешевые малолитражки. АУЕ - запрещенная в России экстремистская организация

— Орудовал молодой человек — он попал на камеры наблюдения, что висят на подъездах. В руках у него было шило. Он выцарапывал буквы на корпусах машин, прокалывал колеса или мог просто провести острием по корпусу, — рассказали kp.ru жители Красносельского района.

Собеседники делятся, что хулиган не пытался прятаться. Действовал неспешно. Спугнули его коммунальщики, которые около 6:30 утра вышли на работу. Завидев сотрудников в оранжевых жилетах, парень ретировался спокойным шагом.

— Пострадали около 15 машин, может даже больше. У нас некоторые жильцы в разъездах, их просто нет дома. Наверное, когда вернутся, снова будут нон-стопом вызывать полицию, — добавили жильцы.

Собеседники делятся, что хулиган не пытался прятаться. Действовал неспешно.

О причинах хулиганства москвичи могут строить только теории. Говорят, что в округе нет частных платных парковок. То есть это не может быть криминальной бизнес-схемой, когда таким образом стоянщики пытаются завлечь на охраняемую территорию автовладельцев.

— Может быть, он в карты на спор проиграл эту выходку, или с головой не все в порядке у этого парня? Надеемся, полиция быстро его найдет. Еще потом через суд взыскивать ущерб за ремонт… — негодуют москвичи.