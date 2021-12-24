Новогодние развлечения в торговых центрах Москвы: снежное шоу, селфи с Дедом Морозом и кулинарная мастерская

Центральный детский магазин на Лубянке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Нового года праздничным настроением можно зарядиться не только на украшенных улицах и ярмарках, но и в торговых центрах столицы. Поход за подарками при желании превращается в отдых для всей семьи. Во многих моллах запустили зимние программы с развлечениями, чаще всего бесплатными. Зрителей просят только надевать маски и держать социальную дистанцию. Мы узнали, что интересного покажут взрослым и маленьким гостям.

Центральный детский магазин на Лубянке: Танцы под бродячий волшебный оркестр

Главный атриум с 12-метровой сверкающей елкой украшен в стиле сказки «Щелкунчик». Каждый день здесь разворачивается интерактивная площадка с яркими фотозонами, торговыми шале с елочными игрушками, имбирными пряниками, рождественскими венками и сувенирами, инсталляциями с принцессами и солдатиками.

До конца декабря и первую неделю нового года здесь работает резиденция Деда Мороза. Дети могут прочитать волшебнику стихотворение, закинуть письмо со своими желаниями в специальный почтовый ящик и сделать фото на память со сказочным дедушкой, Снегурочкой и Эльфом. Для эффектных селфи также поставили сани Деда Мороза, собранные из 250 тысяч кубиков Лего и весом почти 730 килограммов. Таких моделей всего четыре в мире!

В праздничном расписании:

- новогодний бродячий оркестр - 25, 26 декабря и 7 января, 13.00 - 17.00;

- встреча с Дедом Морозом и сказочными персонажами - до 9 января включительно в будни, 15.30 - 20.30; в выходные и праздничные дни, 15.00 - 20.00 (кроме 31 декабря);

- снежное шоу и мыльные пузыри - до 9 января включительно, ежедневно.

Вход свободный.

Как добраться: Театральный пр-д, д. 5/1, м. «Лубянка», «Кузнецкий мост».

До конца декабря и первую неделю нового года здесь работает резиденция Деда Мороза Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Авиапарк»:Сказка про Ежика и Медвежонка

Зрители детского спектакля «Новый год на опушке» отправятся в путешествие по сказочному лесу, чтобы встретить долгожданный зимний праздник. На прогулку вместе с героями сказки Ёжиком и Медвежонком приглашают взрослых и детей всех возрастов. Каждый маленький участник шоу получит сюрприз от Деда Мороза.

Вход свободный.

Когда: 25 декабря, сеансы в 11.00, 14.00 и 17.00 в детском парке развлечений «Опушка» на 4 этаже.

Как добраться: Ходынский б-р, д. 4, м. «ЦСКА».

«Рио» Дмитровка: Всем - мандарины и селфи на троне!

В субботу, 25 декабря, на 1 этаже работает «Кулинарная мастерская Деда Мороза» с детскими мастер-классами по приготовлению рождественских десертов и напитков. Там же - нарядные фотозоны с троном и «сладкой» елкой, украшенной игрушками в виде карамелек, пряников и сахарных мишек.

Два дня, 25 и 26 декабря, посетителей торгового центра встречают новогодние персонажи, угощают всех сладостями и фотографируются со всеми желающими.

А 30 декабря - интерактивный спектакль для детей «Новогодняя сказка с Дедом Морозом», поздравления от зимнего волшебника и мандарины.

Вход свободный.

Как добраться: Дмитровское ш., вл. 163А, м. «Алтуфьево».

«Капитолий»: Встреча с главным волшебником зимы

Резиденция Деда Мороза на минус первом этаже принимает взрослых и детей до конца декабря. На личную встречу с главным волшебником зимы можно попасть только по предварительной записи через бесплатное мобильное приложение «ТЦ Капитолий» (скачать можно в AppStore). В гости к дедушке единовременно разрешено заходить только одной семье. Маленьких гостей ждут поздравления, сладкие призы, игры.

Вход бесплатный.

Когда: 25 и 26 декабря - с 14.00 до 19.00, 31 декабря - с 12.00 до 17.00.

Как добраться: пр-т Вернадского, д. 6, м. «Университет».

«Мега Белая дача»: Научное шоу и розыгрыши призов

В ближайшие выходные, 25 и 26 декабря, с 11.00 до 19.00 желающих зовут на «Вкусный бульвар». На нем пройдут кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, семейные баттлы, научные шоу, дегустация вкусностей, детские мастерские, викторины и розыгрыши призов.

А на фудкорте построили настоящий офис Деда Мороза, из которого можно выйти с ним на связь и получить подарок. Здесь гостей ждет дежурный Эльф, который поможет пообщаться с новогодним волшебником, а может быть, еще и споет с вами. Расписание праздничной площадки:

- 25 декабря - 14.00 - 17.00, 18.00 - 20.00;

- 26 декабря - 12.00 - 18.00;

- 29 декабря - 15.00 - 20.00;

- 30 декабря - 15.00 - 20.00;

- 31 декабря - 15.00 - 19.00;

- 1 - 9 января - 16.00 - 20.00.

Вход свободный.

Как добраться: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 5 (14-й км МКАД), м. «Котельники».

«Райкин Плаза»: Эльф-повар готовит какао с маршмеллоу

На первом этаже у фонтана в эту субботу, 25 декабря, пройдет кулинарный мастер-класс «Рождественское какао с маршмеллоу» с эльфом-поваром на сладкой станции. Если вдруг пропустите веселое занятие, то можно попасть под раздачу сладких угощений 25 и 26 декабря с 15.00 до 20.00. В программе еще и развлекательное праздничное шоу для посетителей 30 декабря.

Вход свободный.

Как добраться: ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 1, м. «Марьина Роща».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эко-Новый год: 7 простых советов, как провести праздник в гармонии с природой

Эксперт рассказала, от каких традиций лучше отказаться, чтобы не навредить окружающей среде (подробности)