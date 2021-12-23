В Химках собака покусала младенца, которого уронила мать

Данные о пострадавшей малышке врачи передали в полицию. Сейчас там проводят проверку по факту произошедшего Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это произошло несколько дней назад в одной из квартир на улице Германа Титова в Химках. 33-летняя Татьяна (имя изменено) одевала маленькую дочь после купания. Она принесла нужную одежду и положила младенца на край кровати. В это время рядом на полу спала собака Татьяны. В какой-то момент женщине пришлось отойти на несколько шагов за подгузником для малышки. Стоило ей ненадолго отвлечься от ребёнка, как девочка стала крутиться на кровати и соскользнула вниз на пол. Малышка упала прямо на животное. Собака вскочила от неожиданности и бросилась на ребёнка, укусив девочку за лицо. Татьяна бросилась защищать кричащую от испуга и боли дочку. Из уха девочки шла кровь. Мать быстро наложила повязку и отвезла ребёнка в ближайшую больницу.

— В Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой самотеком поступил младенец 2021 года рождения с диагнозом: укушенная рана ушной раковины справа. Со слов матери, ребёнка укусила собака, когда он упал на животное с кровати, — сообщил источник kp.ru.

Данные о пострадавшей малышке врачи передали в полицию. Сейчас там проводят проверку по факту произошедшего.