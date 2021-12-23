Из-за массовой аварии на юге Москвы пассажирам пришлось обходить пробку по трассе

Пассажиры автобусов так спешили на работу, что уговорили водителей открыть двери

Утром 23 декабря дорожную ситуацию на юге Москвы неподалеку МКАД осложнила авария. Пять машин друг за дружкой стали участниками аварии. Все произошло на Варшавском шоссе рядом с ботаническим садом ВИЛАР.

Тут столкнулись четыре легковых авто и маршрутка. Образовался затор. Пассажиры автобусов так спешили на работу, что уговорили водителей открыть двери. Хоть закон и запрещает высаживать пассажиров вне остановок — за это штраф 3000 рублей, — но под напором толпы транспортники сдались и пошли на уступки.

В итоге колонна людей шествовала по Варшавскому шоссе вдоль километровой пробки. Тротуары здесь — редкость, поэтому шли по заснеженным обочинам. Благо трафик стоял и пешеходы не особо мешали водителям. Часть маршрута пассажиры прошли по автомобильному туннелю, который пролегает под дорожной развязкой.

— На Варшавском шоссе в районе владения 170Ж, строение 1 — в районе съезда на Проектируемый проезд №585 — произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, — прокомментировали в Департаменте транспорта Москвы.

В 9:30 движение было восстановлено — столкнувшиеся машины разъехались. Сейчас на этом участке Варшавского шоссе по-прежнему наблюдаются заторы.