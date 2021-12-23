Посетитель, которого выгнали из «Грязных танцев» в Москве, вернулся в бар, чтобы поджечь заведение и обидчиков

Ожидать приговора поджигатель будет в СИЗО.

Инцидент произошел ночью с 22 на 23 декабря в баре Dirty Dance — «Грязные танцы» — на проезде Дежнева в Южном Медведкове. Гость заведения перебрал, стал приставать к другим посетителям. Охрана среагировала и выставила буяна за порог.

— Они меня чуть-чуть побили. Ну, я и обиделся. Пошел купил канистру (рядом с баром в 5 минутах ходьбы сразу две заправки), бензин… — рассказывает 48-летний тусовщик.

Алкоголь затуманил рассудок. Мужик вернулся в бар — у входа курили несколько посетителей. Среди них были как и те, кто не понравился изгнанному визитеру, так и случайные очевидцы. Агрессор стал обливать людей топливом с ног до головы. Те уворачивались, кричали, чтобы от них отстали. Положить конец беспределу решился один из гостей. Грузный мужчина наотмашь зарядил кулаком в голову неадеквату с канистрой.

Агрессор стал обливать людей топливом с ног до головы.

Завязалась короткая потасовка. Казалось, агрессор повержен. Он скорчился на асфальте и уже не сопротивлялся. Как вдруг земля вокруг вспыхнула алым пламенем. Оказалось, что побежденный буян все это время чиркал зажигалкой, чтобы поджечь разлитое топливо.

Каким-то чудом, облитые бензином люди оказались вне радиуса возгорания — отскочили в последний момент. Только у одного вспыхнула штанина. Огнем оказался охвачен сам поджигатель. Словно в боевике про крутых парней, мужик поднялся с земли в полыхающем пиджаке. Бросив презрительный взгляд на оппонентов, он ушел в ночь.

Каким-то чудом, облитые бензином люди оказались вне радиуса возгорания — отскочили в последний момент. Только у одного вспыхнула штанина.

— Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места преступления. В результате происшествия никто из посетителей не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Сам я тоже загорелся. Вообще плохо все помню. В себя пришел только в отделе полиции, — рассказал на кадрах оперативного видео задержанный.

На него завели дело о хулиганстве с применением оружия. По статье грозит штраф до одного млн рублей, либо до семи лет колонии. Ожидать приговора поджигатель будет в СИЗО.