«Переодевайся! Ипполитом будешь»: Корреспонденты «КП» побывали в той самой квартире на 3-й улице Строителей

«Какая радость, эта ваша заливная рыба!» Фото: Иван МАКЕЕВ

А ещё говорят, что чудес не бывает. Тогда что это, если не чудо?

Накануне Нового года я стою в ванной Нади Шевелёвой и совершенно трезвый - в пальто - намереваюсь помыться. (Хотя я на Киевском вокзале предлагал нашему фотокору Ивану Макееву дерябнуть перед заданием, учитывая, так сказать, его специфику, но тот упёрся как бульдозер).

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

- Мы же, - говорю, - не актёры с тобой, чтобы изображать пьяных. Ну чего ты на меня так смотришь? Я всего лишь за чистоту искусства и наш беспримерный эксперимент.

- А вообще, - говорю, - это неслыханно - фотограф отказывается пить за здоровье!

Бесполезно. Ваня сказал, что у него в этот день ещё много работы. И мы пошли в гости к Наде на сухую. Извините, как два раздолбая. Без портфеля. Без веника. Трезвые. Ну и в ботиночках на толстой подошве.

Ипполит Клоков: «Ну хоть бы холодненькую дали, что ли. О тёпленькой уж молчу» Фото: Иван МАКЕЕВ

И PR, И НОСТАЛЬГИЯ

Эту уникальную новогоднюю акцию организовали сотрудники компании Delivery Club (зелёные человечки, которые разносят еду по квартирам, это как раз их люди). С помощью реквизиторов «Мосфильма» они полностью восстановили квартиру Нади Шевелёвой из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». И сделали из неё - временно - ресторан (26 декабря - последний день).

Чтобы в него попасть, нужно с помощью приложения сервиса отправить заявку и ждать очередного розыгрыша. Прийти на 3-ю улицу Строителей (а, на самом деле, на Мосфильмовскую) могут всего пять счастливчиков в день - каждому из них разрешено привести с собой ещё двух гостей.

Пока Женя Лукашин где-то ходит, можно и поцеловаться Фото: Иван МАКЕЕВ

Бесплатные угощения соответствуют сценам из фильма. Здесь тебе и бутербродик с икрой, и селёдка под шубой, и даже заливная рыба (та самая).

Среди гостей, как ни странно, много молодёжи. И все - исключительно все - рассматривают декорации с восхищением. Фильм-то показывают каждый год. У нас в стране даже пятиклассник знает, что Павел может лететь в Ленинград. И Женя может. Они оба могут.

Ленинградскую квартиру Нади Шевелёвой восстановили в одном из павильонов «Мосфильма» Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗДРАВСТВУЙ, НАДЯ, ЭТО Я

- Извините, а вы на «Угадай мелодию» пришли? - поинтересовалась женщина, стоявшая рядом с мосфильмовским бюро пропусков.

Я отчего-то расплылся в улыбке. А дельный Ваня схватил меня за рукав и с криком «ещё чего не хватало» потащил за собой на территорию.

Пять минут ходьбы - и мы в том самом павильоне. В той самой квартире. В той самой ванной.

Из одежды предоставляется только ипполитовское пальто и шапка. А потому я довольно быстро перевоплотился и начал метаться по квартире с глазами трехмесячного щенка. Надо же. Та самая гитара. И красный телефон. И стопки книг на подоконнике. И польский гарнитур, за который Надя дала 20 рублей сверху (а Женя дал 25).

Такое ощущение, что нам с Ваней удалось взломать культовый фильм и накануне праздника самим оказаться в кадре.

Немного освоившись, я сел за новогодний стол. Наколол на вилку шпротину. И съел её.

Потом подошёл к окну и попытался рассмотреть двор. Как выяснилось, сделать это не так просто, учитывая, что за стеклом висит киношная материя чёрного цвета.

Довольно быстро запарился. Снял шапку.

С этим переездом ничего не найдёшь Фото: Иван МАКЕЕВ

И, оглянувшись, вдруг увидел её. В том самом горчичном платье. И в чёрных - до колена - сапожках.

- Моя Надя приехала... - перепутал текст я, совершенно забыв, что это слова Женьки Лукашина.

Да и где сейчас тот Женька? Нет его! Был да сплыл. Так что теперь, дорогая, нам никто не помешает.

В этот самый момент из ванной высунулась безумная голова Вани Макеева.

- Паша, полезай в ванну. Всё готово...

Отмахнувшись, я подошёл к Надежде. И беспомощно пробубнил что-то о своём холостом положении. А потом приблизился и поцеловал её.

Иван радостно защёлкал фотоаппаратом и потребовал ещё один дубль. Надина лисья кубанка щекотала мне лоб, но меня уже было не остановить.

Съёмки съёмками, а обед по расписанию. Пословица Клокова Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы актриса? - спросил я шёпотом.

- Нет, - улыбнулась та. - Я, как и вы, журналист. Готовлю сюжет для нашего канала.

Мы познакомились. У неё удивительное имя - Света. И, главное, редкое...

Съёмки продвигались семимильными шагами. И уже минут через десять я застёгивал Свете сапоги. То есть Наде. Хотя в фильме это тоже делал Лукашин.

Раз Жени нет, сапоги пришлось застёгивать Ипполиту Фото: Иван МАКЕЕВ

Всё смешалось в доме Шевелёвых...

Потом я стащил бутербродик и полез в ванну. Сел на деревянную подставку и слегка загрустил (точь-в-точь как Бунша напротив фигуры Христа). Потом - на свой страх и риск - покрутил краны. Воды нет.

Ваня всю эту вакханалию снимал на никон.

А я неожиданно устал от съёмок. Захотелось на свежий воздух. Всего тридцати минут хватило, чтобы, как следует, понять, какой это адский труд - быть актёром. А ведь я в своё время претендовал на роль Вронского в фильме Карена Шахназарова. Но некий Матвеев, к счастью, меня опередил.

«И это я сейчас на «Мосфильме»? Какой кошмар...» Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Самый известный рязановский адрес в Москве - это проспект Вернадского, 125. В кино именно в этом доме жил Женя Лукашин, о чем в настоящее время говорит мемориальная доска возле одного из подъездов. Любопытно, но ленинградская квартира Нади также снималась в Москве на том же проспекте в доме №113. Третьей улицы Строителей в столице больше не существует - такой топоним был обозначен на карте всего пять лет и в 1963 году был переименован в улицу Марии Ульяновой (это юго-запад Москвы, Ломоносовский район).