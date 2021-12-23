На будущем МЦД-4 открылась после реконструкции станция Матвеевская

В ближайший год на скоростных диаметрах запустят еще 10 новых и модернизированных платформ Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Московских центральных диаметрах продолжается обновление остановок, путей и необходимой инфраструктуры. Сегодня, 23 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли после масштабной реконструкции новый городской вокзал Матвеевская Киевского направления МЖД (в перспективе МЦД-4).

«Пожалуй, 2021 год был одним из самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами, - сказал Сергей Собянин. - Огромное количество работы выполнено за это время: построены дополнительные железнодорожные пути, путепроводы, эстакады в рамках строительства и реконструкции для МЦД-3 и МЦД-4. Кроме того, построено и реконструировано восемь современных вокзалов. По сути дела, это уже не платформы, а полноценные вокзалы, которые по своему комфорту не уступают станциям метрополитена. На следующий год предполагаем подписать с РЖД соглашение о дальнейшем активном строительстве и запуске уже 10 станций такого уровня».

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТАНЦИЯ

На границе районов Очаково-Матвеевское и Раменки, между станциями Аминьевская и Поклонная Киевского направления МЖД (в будущем - МЦД-4).

ЧТО СДЕЛАЛИ

До реконструкции станция Матвеевская была типовой остановкой пригородных электричек. Само собой, комфортом для пассажиров там особо не пахло. Теперь на месте прежней платформы построили современный городской вокзал.

На площади 5,9 тысячи квадратных метров появились:

- две новые платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от дождя и снега;

- пассажирский терминал – с тремя кассами (одна из них – для инвалидов, где окно кассира сделали на удобной для таких путешественников высоте), информационными табло, автоматами по продаже билетов, турникетами, туалетами и крытым надземным переходом с выходом с платформ на Матвеевскую улицу;

- эскалаторы и пассажирские лифты для прохода к поездам;

- тепловые завесы и инфракрасные обогреватели на входах в терминал.

В середине 2022 года после реконструкции откроется подземный пешеходный переход, который продлят до проспекта Генерала Дорохова. Жители получат удобный и безопасный пеший маршрут между районами Очаково-Матвеевское и Раменки, разделенными железной дорогой.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Благодаря новой станции комфортнее станут поездки для более чем 50 тысяч человек, проживающих от неё в радиусе 1,2 километра.

Пассажиры смогут экономить время в пути. От станции Матвеевская до Киевского вокзала дорога на поезде займет 10-12 минут. А до новой, открытой в декабре, станции «Аминьевская», с которой можно пересесть на Большую кольцевую линию метро, – всего 1-2 минуты.

В 2022 году после открытия новой станции Минская (между Матвеевской и Поклонной) пассажиры смогут пересаживаться с МЦД на Солнцевскую линию метро.

СПРАВКА «КП»

Маршрут МЦД-4 «Киевско-Горьковский»:

- длина - 86 километров, 39 остановочных пунктов;

- конечные станции - «Апрелевка» Киевского направления и «Железнодорожный» Горьковского направления МЖД;

- свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы - Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский;

- пересадки из метро откроются на 18 станциях диаметра;

- интервал движения поездов до 5-6 минут в часы пик.

Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить 455 тысяч человек, что на 84% больше нынешних цифр. В поездах МЦД-4 появятся 1,9 миллиона пассажирских мест в сутки.