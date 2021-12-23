В лечебно-диагностическом комплексе имени Логинова готово остекление атриумов

Ход строительства лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города.

На востоке столицы в скором времени появится новый лечебно-диагностический комплекс московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова.

«Внутри здания остеклили атриумы главной проходной и центрального вестибюля, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, на главном входе обустроен потолок из металлокасет».

Напомним, с помощью продуманной планировки здание с подземным и техническим этажами специально адаптировали для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи. Концепцию комплекса разработали при участии европейских архитекторов. Их опыт и наработки пригодились в общей архитектуре здания, построении логистики посетителей и персонала, создании общественных пространств. Технологические решения использованы для разделения потоков пациентов, сотрудников и материалов, которые не пересекаются между собой и друг с другом.

КОНКРЕТНО

В здание разместят:

- около 800 видов медтехники;

- 480 коек (из них: 422 койки – круглосуточный стационар, 38 коек ОРИТ, отделение кратковременного пребывания – 20 коек);

- 90 мест (дневные стационары: терапевтический – 60 мест, химиотерапевтический – 30 мест);

- 18 операционных, рассчитанных на высокотехнологичные робот-ассистированные операции, 16 из которых будут интегрированы со всеми системами больницы.