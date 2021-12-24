Неравнодушные москвичи следят за порядком и безопасностью

Одна из проблем Москвы - правонарушения в сфере миграционного законодательства. Фото: Антон БАЛУЕВ

Общественные пункты охраны правопорядка (ОПОП) начали создавать в Москве 18 лет назад. Задача столичных властей была в том, чтобы создать инструмент взаимодействия общества и власти в решении вопросов правоохраны и правопорядка. Задача решена: сегодня в ОПОП входят уже 30 тысяч москвичей, которые активно участвуют в поддержании правопорядка, общественной безопасности и занимаются профилактикой правонарушений. Около 800 пунктов действуют во всех административных округах, районах и поселениях города.

Общественные пункты охраны правопорядка формируются из представителей власти, органов местного и территориального самоуправления, предприятий и организаций, народных дружин, товариществ собственников жилья и просто активных горожан.

Рука на пульсе

В зоне их внимания - практически все, что происходит вокруг. Активисты ежедневно мониторят территорию, регулярно проводят рейды. Например, недавний рейд в районе Лефортово прошел по 2-й Кабельной улице, скверу «Новому», мемориально-парковому комплексу имени 65-летия Победы, скверу имени Калинина.

В ходе рейда вдоль шоссе Энтузиастов участники выявили скопление строительного мусора, обнаружили несколько брошенных старых машин, вандальные надписи.

- Жители сознательны и активны, они заботятся о чистоте, благоустройстве и безопасности

района. Например, благодаря им удалось выявить часть брошенного автотранспорта - они оперативно сообщили об этом в совет ОПОП, - сказал председатель совета ОПОП Лефортовского района Дмитрий Плюснин.

Все факты выявленных во время рейда нарушений задокументированы, имеются материалы фотофиксации. О выявленных нарушениях оперативно сообщено в окружное отделение по ЮВАО Московской административной дорожной инспекции, управу района Лефортово и ГБУ «Жилищник района Лефортово». Это способствует скорейшему принятию мер и исправлению нарушений.

В столице действуют около 800 общественных пунктов охраны правопорядка. Фото: Антон БАЛУЕВ

Жителям разъясняют

Общественники встречаются с жителями, ведут среди них разъяснительную работу, стремясь повысить их правовую грамотность, личную и имущественную безопасность. Одна из таких акций по предупреждению дистанционного мошенничества прошла в районе Выхино-Жулебино. Ее участники рассказали жителям района о разных видах и способах совершения дистанционного мошенничества. Особое внимание было уделено пожилым гражданам, ведь именно они чаще всего подвергаются преступным посягательствам со стороны мошенников.

Во время бесед старший участковый уполномоченный полиции Валерий Халяпин привел конкретные примеры, когда граждане лишались своих сбережений, сообщив личные данные, номера счетов, пароли, коды подтверждения.

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при УВД по ЮВАО Вячеслав Аскоченский, основная цель данных рейдов - предупредить как можно больше людей об уловках мошенников.

Тллько цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

Против экстремизма и незаконной миграции

Председатели советов ОПОП активно участвуют в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение возникновения очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности.

Например, они проводят мониторинг ситуации на территориях, где расположены объекты религиозного культа мусульман при проведении праздников Ураза-байрам, Курбан-байрам и местах еженедельного канонического намаза. Если фиксируется нарушение общественного порядка, то информация сразу направляется в территориальные органы внутренних дел и управы районов для принятия мер реагирования.

На территориях административных округов города Москвы еженедельно проводятся профилактические рейды с участием председателей советов ОПОП, членов народной дружины и участковых уполномоченных полиции, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений в жилом секторе.

В ходе указанных мероприятий председателями советов общественных пунктов охраны порядка проводятся профилактические беседы с гражданами различных национальностей о недопустимости правонарушений, в том числе связанных с разжиганием межнациональной розни.

Борются Общественные пункты охраны правопорядка с распространением в городе экстремистской символики. Для этого организована работа председателей советов ОПОП по ежедневному мониторингу жилого сектора с целью выявления и документирования фактов нанесения на объекты инфраструктуры города символики экстремистской направленности - рисунков и надписей.

Информация об обнаружении изображений экстремистской символики в жилом секторе незамедлительно в установленном порядке направляется в управы районов и территориальные отделы внутренних дел с приложением материалов фотофиксации для принятия мер реагирования.