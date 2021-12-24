Елочка, не гори!

В Москве на Новый год будут дежурить более 1200 сотрудников пожарных и аварийно-спасательных служб. Фото: Алексей ШАНИН

Со всеми вытекающими из этого факта последствиями: установкой дома елок, празднествами до утра и использованием пиротехники (а пульнуть что-нибудь в небо или под потолок в эти дни пытаются даже те, кто в остальную часть года петарды даже в руки не берут). В результате количество возгораний по всей стране увеличивается многократно. В Москве во время предстоящих праздничных дней будут дежурить более 1200 сотрудников пожарных и аварийно-спасательных служб, 300 единиц техники, три вертолета экстренной авиации, сообщил заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Андрей Иванов.

Но на самом деле до пожара лучше не доводить…

Фото: Алексей ШАНИН

26 площадок для фейерверков

…Петарда залетела на балкон. Что может быть опасного? Тем более что она всего лишь нехотя тлеет. Но вот разгорелась упаковка от телевизора, потом - старая одежда на вешалке, лыжи и обшивка балкона из ДСП. Уже через пять минут балкон полыхает - языки пламени лижут дом…

Это стандартный сценарий пожара в новогодние праздники. Но в данном случае ни жертв, не пострадавших не было. Из-за каких глупостей возникают смертельно опасные ситуации, показывают пожарные и спасатели на учебно-тренировочном полигоне «Апаринки» в Подмосковье.

«Нельзя запускать петарды с балкона дома, в людных местах, во дворах жилых домов, - отметил Андрей Иванов. - В городе будет оборудовано 26 специальных площадок для запуска фейерверков. Там будем дежурить не только мы, спасатели, но и полицейские и медики».

Рядом с вашим домом такой площадки нет? Руководствуйтесь техникой безопасности или хотя бы здравым смыслом. Для запуска петард - как одиночных ракетниц, так и целых коробок с салютом - требуется свободная площадка, где до ближайшего здания, дерева или машины не меньше 15 метров. Ни в коем случае после поджога не оставляйте петарду в руках - можете не досчитаться пальцев. Кидайте ее как можно дальше от себя. Ракетницу необходимо воткнуть в сугроб, утоптав вокруг нее снег. Ведь если ракета установлена не вертикально, то от ее запуска могут пострадать проходящие мимо люди и животные.

«Основная ошибка при запуске фонтанов и ракетниц состоит в том, что запускающий наклоняется над ними всем телом. Этого делать нельзя. Пиротехническое средство может выстрелить раньше, чем ожидает человек. Это и приводит к травмам», - сообщил начальник аварийно-спасательной службы пожарно-спасательного центра Москвы Александр Голубых.

Александр Голубых отметил, что фонтаны и ракетницы могут выстрелить раньше, чем ожидает человек.

В полынье «наползаем» на лед

Многие горожане любят запускать салют с водоемов. Выходят на лед рек или прудов. Кажется, что здесь людей мало, гореть нечему. Но людей подстерегает другой риск. В Москве лед на многих водоемах очень тонкий. Это связано с течениями и стоками. Люди нередко проваливаются в полыньи.

«Лучше всего в черте города на лед водоемов вообще не выходить зимой. Но если вышли и услышали под ногами треск, старайтесь лечь и отползти в направлении, откуда пришли, - говорит начальник поисково-спасательной станции «Серебряный бор» Ярослав Черногоров. - Попали в полынью? Громко зовите на помощь, а сами широко расставьте руки и пробуйте выбраться из полыньи. Зимой люди не тонут, а замерзают в воде».

Причем на всю самоспасательную операцию у вас не больше двух минут. Затем одежда промокнет, тело замерзнет, и шансы выбраться из полыньи становятся чисто теоретическими.

Первым делом избавьтесь от рюкзака или сумок, которые могут мешать спасению. Не нужно цепляться за кромку льда, опираться на лед ладонями. Лучше попытаться захватить максимальную площадь крепкого льда, раскинуть руки в стороны или протянуть их вперед. Цель - постараться лечь на край льда, «наползти» на него телом, опираясь на локти. А потом закидывайте согнутую ногу на лед и перекатывайтесь подальше от полыньи.

Журналисты с удивлением смотрели на то, как горит искусственная елка: буквально пара секунд - и она уже полыхает так, будто ее керосином облили. Через полминуты комната наполнилась удушающим дымом. Газоанализаторы показали, что горящий пластик выделяет безумное количество углекислого газа, цианидов и других опасных для человека веществ. Пожарные говорят, что достаточно буквально трех вдохов такого воздуха, и потом даже медицинская помощь будет бесполезна.

Для предотвращения таких рисков спасатели рекомендуют держать дома огнетушитель. Прям рядом с елкой. Тогда есть шанс затушить возгорание быстро. А если огнетушителя дома нет, то можно попробовать накинуть на загоревшееся дерево мокрую простынь. Но точно не заливать ель водой - гирлянды, включенные в розетку, ударят током.

А уж дома петарды, фейерверки и бенгальские свечи необходимо использовать как можно осторожнее! Особенно рядом с искусственной елкой.

70% возгораний - в жилом секторе

«Более 70% от общего количества пожаров на территории столицы случается в жилом секторе. При этом большая их часть происходит по вине человека, - сообщил Андрей Иванов. - Главной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. В дни новогодних и рождественских праздников возгорания могут произойти из-за несоблюдения правил безопасности при использовании пиротехнических изделий, неисправности гирлянд и перегруза электросети из-за обогревателей».

В Новый год для тушения пожаров в Москве будут привлекаться работники Пожарно-спасательного центра, авиацентра столицы и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. На Рождество в храмах столицы будут присутствовать специальные наряды пожарно-спасательного гарнизона и добровольцы. Чиновник отметил, что в целом с начала 2020 года в городе проведено более 437 тысяч профилактических мероприятий и 917 уроков по правилам безопасности на воде.

«Во время зимних праздников специалисты проведут ряд бесед с жильцами многоквартирных и частных домов для предупреждения вероятных происшествий, - отметил Андрей Иванов. - Сотрудникам управляющих компаний и жильцам расскажут о правилах пожарной безопасности в быту и о том, как нужно хранить пиротехнику. Помимо прочего, спасатели на воде будут следить за безопасностью на специально оборудованных для запуска салютов и фейерверков площадках».