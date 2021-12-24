Игристое настроение

В Новый год редкое застолье в нашей стране обходится без шампанского. Именно этот напиток под бой курантов разливают в фужеры и в него же, по примете, бросают пепел сожженного листка бумаги с заветным желанием, чтобы оно сбылось. Сейчас выбрать игристое к новогоднему столу стало намного проще - российские производители предлагают качественный продукт по доступной цене.

Регион происхождения и соблюдение всех необходимых производственных процессов в России контролируется в том числе системой защищенных географических наименований. В конце 2014 года в законодательстве появились такие понятия, как ЗГУ1 и ЗНМП2.

Использование данных статусов гарантирует, что напиток произведен в регионе, указанном на этикетке, и только из местного винограда. Такое вино, как правило, считается более премиальным и «породистым», потому что обладает уникальными признаками. При этом оно остается вполне доступным по цене. Сейчас доля отечественного вина защищенных наименований составляет порядка 20 процентов в общем объеме производства.

Предлагаем вашему вниманию несколько российских производителей такого «защищенного» игристого. Их продукция отлично дополнит меню новогоднего стола. А еще винодельни принимают туристов, которые могут продегустировать напитки и узнать о процессе их создания «от лозы до бутылки».

1ЗГУ - вина защищенного географического указания с обозначением региона производства. Как правило, границы территорий ЗГУ совпадают с административными границами субъектов Российской Федерации или административных районов.

2ЗНМП - вина защищенного наименования места происхождения с указанием виноградника/малой территории производства. Данная продукция создается в конкретном микрорегионе или терруаре, поэтому «родословная вина» может отслеживаться вплоть до виноградника.

Российские вина оценили эксперты

В начале декабря Роскачество представило рейтинг игристых вин отечественного производства в рамках проекта «Винный гид России». Он с 2018 года реализуется совместно с Минсельхозом и Минпромторгом. В этом году исследовано 147 образцов игристых вин среднего ценового сегмента. Мы составили подборку лучших напитков в различных категориях.

Категория «Экстра брют»

1. «Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар» 2019 («Кубань-вино»)

2. «Высокий берег» 2019 («Кубань-вино»)

3. «Аристов. Кюве Александр» 2019 («Кубань-вино»)

Категория «Брют»

1. «Коллекция винодела» («Кубань-вино»)

2. «Пино Нуар Балаклава» («Золотая Балка»)

3. «Мускат Оттонель» («Фанагория») и «Балаклава» («Золотая Балка»)

Категория «Сухое»

1. «AV. АВ молодое» («Мильстрим»)

2. «ЗБ вайн Фриззанте» («Золотая Балка»)

Категория «Полусухое»

1. «AV. АВ молодое» («Мильстрим»)

2. «ЗБ вайн Фриззанте» («Золотая Балка»)

3. «Новый Свет» 2019 («Новый Свет»)

Категория «Полусладкое»

1. «Балаклава Мускат» («Золотая Балка»)

2. «Шато Тамань» («Кубань-вино»)

3. «Мускатное игристое» («Золотая Балка»)

Категория «Сладкое»

1. «Тет де Шеваль» («Поместье Голубицкое»)

2. «Цимлянское» («Цимлянские вина»)

3. «Цимлянское Избранное» 2019 («Цимлянские вина»)

Винодельня «Мысхако», Краснодарский край

История винодельни насчитывает более 150 лет. В советские годы она была любимым местом отдыха партийной элиты, а в начале нулевых завод даже считался официальным поставщиком Кремля. Предприятие производит 5 млн бутылок вина в год, в том числе есть в ассортименте и игристое на любой вкус - сладкое, полусладкое, полусухое, брют, экстра брют.

Винодельня «Золотая Балка», Севастополь

Винодельня находится под Балаклавой, которую называют жемчужиной полуострова. Умеренно-континентальный климат, разнообразие типов почв, обилие солнечных дней и контраст дневной и ночной температур позволяют выращивать более 30 сортов отличного винограда, из которого производят тихие и игристые вина. Особенной популярностью пользуется игристая линейка «Балаклава»: шардоне, розовый пино-нуар и полусладкий мускат.

Поместье Голубицкое, Краснодарский край

Под винодельней расположены грязевые вулканы с голубой глиной, которые насыщают почву минералами. Благодаря этому виноград получает выразительные характеристики. Здесь выращивают в основном классические европейские сорта - «каберне-совиньон», «мерло», «пино-нуар», «шардоне», «совиньон-блан», «пино-гри» и «рислинг». Для производства белого игристого используют «шардоне», «пино-гри», «совиньон» и «рислинг». Розовые игристые делаются из «пино-нуар».

КСТАТИ

С 2022 года начнется реализация федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», разработанного Минсельхозом России. Ежегодно на поддержку этого направления государство будет выделять от 2,4 до 3,3 млрд рублей. Общий объем финансирования составит 25,4 млрд рублей до 2030 года. Главной целью федпроекта является увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35%.Краснодарский край