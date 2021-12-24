Кубинский студент заплатил 35 тысяч рублей за такси из Шереметьево в Москву

Водитель решил нажиться на иностранце и завысил тариф почти в 20 раз Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Несколько дней назад из Кубы в Москву прилетел 30-летний студент Педро Г.* Мужчина учится в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете (МГГЭУ) и проживает в общежитии учебного заведения на улице Лосиноостровская. Педро гостил дома, в солнечной Кубе, но ближе к зимней сессии вернулся в Москву. По прилету в Шереметьево к студенту подошел таксист и предложил свои услуги, Педро согласился.

Дорога из аэропорта в общежитие заняла больше часа. По приезду водитель сказал, что по показаниям счётчиков, стоимость поездки составила 32530 рублей. Педро удивился высокой стоимости, но был слишком уставший после долго перелета и не стал спорить. Российских рублей у кубинца с собой не оказалось. Мужчина отдал водителю 500$ за поездку. Таксист пересчитал купюры, проверил в интернете стоимость валюты на текущий момент и даже заботливо отсчитал студенту 2000 рублей сдачи. Только попав в общежитие и рассказав товарищам о произошедшем, Педро понял, что его обманули на крупную сумму. Друзья студента посчитали, что средняя стоимость поездки от Шереметьево до общежития порядка 1500-2000 рублей, а значит водитель обсчитал Педро почти в 20 раз.

«В полицию обратился 30-летний гражданин Кубы Педро Г.* Мужчина сообщил оперативникам, что его обманул таксист, который вез его из аэропорта Шереметьево до студенческого общежития на улице Лосиноостровская в Москве. За поездку водитель потребовал у иностранного студента 32530 рублей. Потерпевший отдал водителю 500$ США и получил сдачу в 2000 рублей. Общий ущерб от действий недобросовестного таксиста составил 34 895 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает таксиста, который обманул иностранного студента на крупную сумму денег. Поиск затруднят тот факт, что машину Педро взял не через приложение такси, а устно договорившись с первым попавшимся водителем на парковке аэропорта.

* - имя изменено

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