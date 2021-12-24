Вся Россия только готовится к встрече Нового года, а Ковдор... уже живет в 2022-ом

Председатель Совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев поздравил всех участников торжеств. Автор фото: Юрий Шамин

Новый год – не просто праздник. Это в первую очередь красивая сказка. Считается, что в древние времена, когда Север населяли представители легендарной цивилизации – Гипербореи – Новый год отмечался в день зимнего солнцестояния. Ковдор стал первым городом, где эту легенду воплотили в жизнь, и она дала импульс развитию моногорода, заставила местных жителей посмотреть на малую родину по-новому и самим взяться за его благоустройство.

НЕ ДЕД МОРОЗ, А ЗМЕЙ КУВВТ

Впервые Ковдор при поддержке компании «ЕвроХим», возглавляемой предпринимателем Андреем Мельниченко, встретил Новый год по-гиперборейски три года назад (в этот раз - 22 декабря). С тех пор город преобразился. Непроходимая березовая роща по соседству с местной библиотекой стала ухоженным детским сквером. Туристы облюбовали новый ресторан «Гиперборея». Парк перед администрацией Ковдорского округа осенью превратился в главный центр притяжения всех горожан. Главная его достопримечательность – Гиперборейский камень, и парк переименовали в «Гиперборею». Причем, инициаторами изменений в городе выступают сами горожане.

Алика Смехова отлично встретила Гиперборейский Новый год в Ковдоре. Автор фото: Юрий Шамин

На уникальный северный праздник, аналогов которому нет в России, теперь приезжают гости со всей России. Тем более, в Ковдоре есть чем удивить гостей. Это гиперборейская кухня, местные достопримечательности и сувениры, отсылающие к древней легенде, экологические квесты и санаторные услуги.

Празднование Гиперборейского Нового года началось с прибытия древнего змея - Куввта, который раз в год выбирается из своей скалы, чтобы удостовериться, что жители Ковдора все так же чтят и соблюдают традиции древней Гипербореи.

«Желаю здоровья вам и вашим семьям, успехов в следующем году. Хотелось бы, чтобы мы все, в этом составе и в этом парке собрались в 2022-м и встретили Гиперборейский Новый год уже в обновленном Ковдоре, - поздравил всех участников торжеств председатель Совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Он рассказал, что ближайшее время планируется преобразить город не только в области производства, но и в его внешнем облике. Будет отремонтирован Дворец культуры, снесены старые объекты городской инфраструктуры и построены новые. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддерживает социальные проекты «ЕвроХима»: это и «Ковдор - столица Гипербореи», и строительство образовательного центра на базе школы, и постройка спортивно-оздоровительного комплекса, и развитие парка «Гиперборея».

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ

Отпраздновать Гиперборейский Новый год и поздравить горожан с этим замечательным событием в Ковдор приехали заслуженные артистки России певица Нина Шацкая, и актриса Алика Смехова, режиссер и драматург Дмитрий Минченок.

«Я впервые за Полярным кругом. У меня необыкновенные впечатления – это удивительные краски, пейзажи и новый опыт. Здесь есть то, что все мы ищем. Гиперборея – внутри каждого из нас", - поделилась впечатлениями Алика Смехова.

Змей Куввт выходит к людям. Автор фото: Юрий Шамин

На драматурга Дмитрия Минченка первозданная природа Севера вкупе с древней легендой произвели настолько глубокое впечатление, что он решил написать сценарий для полнометражного фильма и снять его в Заполярье.

Вечером в парке Гипербореи в честь Гиперборейского Нового года перед горожанами выступили вокальные коллективы из Мурманска, Североморска и Санкт-Петербурга. Завершилось празднование грандиозным фейерверком.

«Комсомольская правда» неоднократно писала о преображении Ковдора. Так, в июне проект «Ковдор - столица Гипербореи» был признан всероссийским культурным и туристическим брендом.